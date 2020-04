Schwerer Unfall auf der A29: Ersthelfer befreien Verletzten, bevor BMW in Flammen aufgeht

Ein 47-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A29 bei Großenkneten schwer verletzt worden. Nachdem er aus seinem BMW befreit worden war, ging das Auto in Flammen auf.

Großenkneten - Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in Höhe Großenkneten. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war der 47-jährige Mann mit seinem BMW auf dem Überholfahrstreifen der A29 in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs.

Unfall A29: BMW prallt gegen Leitplanke

Zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr auf einen vor ihm fahrenden Futtersilo-Lkw auf, der auf dem Hauptfahrstreifen unterwegs war. Anschließend kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und kam nach 100 Metern zum Stehen.

Schwerer Unfall bei Großenkneten: Autofahrer schwer verletzt

Der 47-jährige Fahrer wurde von Ersthelfern aus dem BMW befreit und durch einen Notarzt medizinisch versorgt. Der schwer verletzte Mann wurde dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der BMW entzündete sich währenddessen und brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Wardenburg löschte das Wrack anschließend ab. Die Bergungsarbeiten dauern aktuell noch an (Stand: 13 Uhr). Es wurde eine halbseitige Straßensperrung eingerichtet, sodass der Verkehr wieder durchfahren kann.

