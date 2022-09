Unbekannter setzt acht Katzenwelpen an der Autobahnbrücke aus

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die acht Katzenbabys in der Kiste. © Polizei

Großenkneten – Wie herzlos ist das: Ein Unbekannter hat vermutlich am Dienstag am Varnhorner Weg in der Gemeinde Großenkneten in der Nähe der Visbeker Braut und der Wildeshauser Gemeindegrenze acht Katzenbabys ausgesetzt, die nur durch Zufall gefunden wurden. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Ein Spaziergänger hatte die Tiere am Dienstag gegen 16 Uhr in der Nähe der Autobahnbrücke entdeckt. Sein Hund war auf die Jungtiere aufmerksam geworden, die in einer roten Kiste ausgesetzt wurden.

Der Mann verständigte die Tierschutzgruppe Oldenburg Land und die Polizei. Das Alter der Katzenbabys wurde von den Tierschützern auf ungefähr drei Wochen geschätzt. Da die Welpen unversorgt waren und ein Fund vom bloßen Zufall abhing, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Tiere wurden von der Tierschutzgruppe in Obhut genommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Die rote Kiste am Fundort. © Polizei

Weitere Meldung:

Ein Autofahrer hat am Mittwoch gegen 8.45 Uhr eine gebildete Rettungsgasse auf der Autobahn 28 befahren und dabei einen Verkehrsunfall verursacht.

Zum Unfallzeitpunkt kam es auf der Autobahn 28 im Bereich des Dreiecks Stuhr aufgrund hohen Verkehrsaufkommens zu einer Staubildung.

Ein 42-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus der Gemeinde Hatten reagierte darauf laut Mitteilung der Polizei, indem er sich auf dem rechten Fahrstreifen sehr weit rechts einordnete. Die dadurch gebildete Rettungsgasse zwischen dem rechten und linken Fahrstreifen nutzte ein 42-Jähriger aus dem Kreis Verden. Dabei kam es zur seitlichen Berührung zwischen dem Audi des 42-Jährigen und der Sattelzugmaschine, durch die ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstand. Der 42-Jährige wird sich auf eine empfindliche Geldstrafe einstellen müssen.