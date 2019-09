Unauffällig aber unbedingt notwendig

Anbau an die Grundschule Ahlhorn offiziell übergeben / 1,3 Millionen Euro Gesamtkosten

+ Der kompakte, unauffällige Anbau (unten, vorne) an die Grundschule Ahlhorn löst die Platzprobleme. Fotos: Franitza

Ahlhorn – Ein Schule muss allen Schülern gerecht werden – sei es im Unterricht, im Bereich Integration oder in der Inklusion, sagte der ehemalige Leiter der Grundschule Ahlhorn, Ulrich Meiners, in seiner alten Wirkungsstätte. Und diesem Ziel müsse nicht zuletzt auch die Architektur entsprechen – insofern sei der Anbau an das Schulgebäude sehr gelungen. Vertreter von Schule, Rat, Verwaltung und beteiligten Firmen haben den neuen Trakt am Dienstagnachmittag jetzt offiziell seiner Bestimmung übergeben. Doch solange hatten die Mädchen und Jungen nicht warten wollen, erzählte Meiners weiter: „Zwei Klassen haben die Räume schon vor den Ferien gestürmt.“ Denn diese beiden haben mit am längsten darauf gewertet, um wie alle anderen dritten Klassen auch, in einem richtigen Klassenzimmer unterrichtet zu werden. Denn die beiden Jahre seit ihrer Einschulung haben sie in angemieteten Containern auf dem Schulgrundstück verbracht, ergänzte die neue Schulleiterin Darja Kaper, die seit Anfang des Schuljahres in Amt und Würden ist. Betreuungsklassen hätten zudem immer wieder in den Räumen anderer Klassen untergebracht werden müssen – keine glückliche Lösung. Doch das habe nun ein Ende. Dafür sei die Schule „dankbar und glücklich“. Neben drei Klassen- und Gruppenräumen sind zudem noch Bereiche für die Schulsozialarbeit sowie eine weiterer, flexibel zu nutzender Raum entstanden. Von außen fügt sich der Anbau mit seinen zusätzlichen 500 Quadratmetern Fläche unauffällig-harmonisch an den bisherigen Trakt der dritten Klassen an.