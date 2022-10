Trecker gegen Kleinwagen: Schrott

Von: Dierk Rohdenburg

Nur noch Schrottwert hat dieser Kleinwagen nach dem Unfall. © Polizei

Huntlosen – Einen Totalschaden an einem Auto hat ein Treckerfahrer am Donnerstag gegen 7.20 Uhr bei einem Unfall in Huntlosen verursacht.

Wie die Polizei berichtet, fuhrt ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Wardenburg mit einem Traktor mit angebauter Arbeitsmaschine die Bahnhofstraße in Richtung Hengstlage hinauf. In Höhe der Straße „Alter Postweg“ kollidierte die angehängte und breite Arbeitsmaschine mit dem in einer Parkbucht stehenden Kleinwagen einer 25-Jährigen aus der Gemeinde Großenkneten.

Durch den Aufprall wurde ihr Auto gegen einen Zaun und anschließend auf das Nachbargrundstück geschoben. Während an der Arbeitsmaschine lediglich Kratzer zu sehen waren, entstand am Kleinwagen wirtschaftlicher Totalschaden.

Personen wurden nicht verletzt. An der Unfallstelle waren 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Huntlosen eingesetzt, die mit drei Fahrzeugen ausrückten.

Weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis:

Bislang unbekannte Personen haben am Mittwoch vom Gelände eines Sanitätshauses an der Rudolf-Diesel-Straße in Ganderkesee Gartengeräte gestohlen. In der Zeit von 20.40 bis 21 Uhr brachen sie das Schloss des Schiebetors auf und begaben sich auf dem Betriebsgelände zu den Garagen. Eine davon hebelten sie auf und entwendeten aus dieser die zum Teil hochwertigen Gartengeräte. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen – für den Transport des Diebesguts muss ein größerer Transporter zum Einsatz gekommen sein – machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Am Mittwoch sind Unbekannte in einem Gewerbegebiet in der Gemeinde Hude in einen Fachbetrieb für Glasbau eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von 23.25 bis 23.35 Uhr warfen sie mit einem massiven Gegenstand eine Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude an der Straße „An der Autobahn“. Dort suchten sie gezielt die Büroräume auf und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Alleine der entstandene Sachschaden beträgt 2.000 Euro.