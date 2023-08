Traditionsgemeinschaft Fliegerhorst Ahlhorn lädt zu erstem Museumsfest ein

Von: Marten Vorwerk

Die Vorbereitungen für das Museumsfest laufen: Dieter Hasebrink (Mitte) und Günther Mosch (r.) bringen das Triebwerk des Rettungsfliegers „Bristol 171 Sycamore“ auf Vordermann. Hermann Wieking beobachtet die Arbeiten. © vorwerk

Der Verein gibt Einblicke in 100 Jahre Luftwaffe. Besucher können sich auf viele Exponate, jede Menge Geschichten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie Erbsensuppe freuen.

Ahlhorn – Dieter Hasebrink und Günter Mosch legen sich mächtig ins Zeug: Die Mitglieder der Traditionsgemeinschaft Fliegerhorst Ahlhorn schrauben und schrubben am ehemaligen Rettungsflieger „Bristol 171 Sycamore“. Dieser steht am Eingang zum Museum des Vereins. Hasebrink ist stolz: „Wir haben vor Kurzem das Triebwerk des Fliegers wieder in Gang gesetzt. Das ist ein Neunzylindermotor. Da bekommen die Leute, die Autos mit lauten Motoren haben, Tränen in die Augen, so laut ist der“, erzählt der 2. Vorsitzende des Vereins. Pünktlich zum Museumsfest der Traditionsgemeinschaft an der Vechtaer Straße 35 in Ahlhorn funktioniert das Triebwerk des Hubschraubers also wieder. „Wir wollen ihn für ein paar Minuten laufen lassen, damit die Leute einen Eindruck bekommen“, sagt Hasebrink. Für Sonntag, 20. August, lädt der Verein von 10 bis 18 Uhr auf sein Gelände ein.

Die Mitglieder des 2011 gegründeten Vereins planen das Fest, „weil wir einfach bekannter werden wollen“, erklärt Hermann Wieking. Er sitzt im Vorstand, ist Pressesprecher der Traditionsgemeinschaft und verantwortlich für die Organisation der Veranstaltung. „Die Leute, die hier waren und Führungen besucht haben, sagen immer wieder: ,Das hätte ich nicht gedacht, dass es hier sowas zu sehen gibt‘“, erzählt Wieking. Auch deswegen ist das Museumsfest auf die Beine gestellt worden. „Wir wollen Kontakt zu den Leuten und ihnen die Geschichte des Fliegerhorstes näherbringen“, so der Pressesprecher.

Die Vorfreude steigt bei den Mitgliedern der Traditionsgemeinschaft: Siggi Herding, Peter Pasternak, Heide Menges, Dieter Hasebrink und Hermann Wieking (v.l.). © traditionsgemeinschaft Fliegerhorst

Bis vor zwei Jahren war der Verein am Alten Posthaus in Ahlhorn „stationiert“. 2021 öffneten die Vereinsmitglieder erstmals die Museumstüren auf dem ehemaligen Fliegerhorst an der Vechtaer Straße. Exponate aus einem Jahrhundert Luftwaffe mit dem Schwerpunkt Rettungsmissionen sind im und um das Gebäude herum zu sehen. In verschiedenen Räumen ist die Geschichte von der Gründung des Fliegerhorstes im Jahr 1915 bis heute detailliert beschrieben. Bilder, Info-Tafeln und Hunderte Ausstellungsstücke aus der Geschichte des Luftwaffenstützpunktes werden präsentiert. „Beim Museumsfest wird Personal von uns in jedem Raum Fragen beantworten“, sagt Wieking.

Rettungsflieger vor dem Eingang als Aushängeschilder

Zu den besonderen Exponaten gehören der „Bristol 171 Sycamore“ und sein Nachfolger, der Hubschrauber „Bell UH-1D“. Sie stehen vor dem Gebäude. „Der ,Bell UH-1D‘ war bis vor zwei Jahren noch im Einsatz. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger kann er 14 statt nur fünf Personen transportieren. Da vorne ist die Rettungsliege und dort der Sitzplatz für den Arzt“, sagt Wieking, als er in den Hubschrauber hineinschaut.

Erbaut wurde der Fliegerhorst 1915 als Luftschiffhafen. Riesige Zeppeline mit einer Länge von bis zu 200 und einer Höhe von bis zu 30 Metern waren in Ahlhorn stationiert und wurden im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Nach 1919 ist das Gelände als Kinder- und Caritasheim genutzt worden. 1938, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, wurde das Gelände zum Militärflugplatz umgebaut. „Von hier sind die Flugzeuge losgeflogen über den Ärmelkanal nach England, um dort Bomben abzuwerfen“, blickt Wieking zurück.

Verein bietet auch Führungen durch das Museum an

Wer noch mehr über die Geschichte des Fliegerhorstes in Ahlhorn kennenlernen möchte, kann sich beim Museumsfest am 20. August ein Bild machen. Es wird zudem Vorträge zur Geschichte geben. Der Verein „Freundeskreises VFW-614“ wird weitere Exponate ausstellen. Die Reservistenkameradschaft Huntlosen bietet Erbsensuppe aus ihrer „Gulaschkanone“ an. Die Band „Nightshift“ spielt Live-Musik. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Die Traditionsgemeinschaft bietet darüber hinaus im ganzen Jahr Führungen für bis zu 15 Personen durch das Museum des Fliegerhorstes an. Informationen darüber gibt es beim 1. Vorsitzenden Peter Pasternak unter Telefon 0151/28064441 oder bei Hasebrink unter Telefon 0175/6072996.