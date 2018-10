Tonnenweise Karpfen aus dem Wasser geholt

Ahlhorn - Die Luft ist klar, die Landschaft malerisch. Die Sonne spiegelt sich auf dem Grund des trockengelegten „Teichs 31“ der Ahlhorner Teichwirtschaft. Ruhig und sorgsam gehen Fischwirtschaftsmeister André Albers und seine drei Kollegen am Dienstag ihrer Arbeit nach. Mit Schleppnetzen fangen sie die Karpfen ein, die sich in der zentralen Rinne gesammelt habe. Bis auf das Platschen der Fische, das Wasserrauschen und dem schmatzenden Geräusch der Gummistiefel im Schlick ist kaum ein Geräusch zu hören.

20 Hektar groß ist der Teich, der bis auf die Vertiefung in der Mitte eher an eine Wattlandschaft an der Küste erinnert. Der Untergrund ist denn auch von ähnlicher Beschaffenheit: Auch, wenn die Oberfläche angetrocknet ist – darunter befindet sich zäher Schlick und Schlamm, in dem man schnell bis zum Knöchel, und auch weiter, einsinken kann. Gut, wer hier Gummistiefel trägt.

„Die Fische sammeln sich in der Mitte, weil das der tiefste Punkt ist“, beschreibt Albers das System. Dort werden sie stets mit frischem Wasser versorgt, das später durch einen sogenannten Mönch wieder herausfließt. Ein Gitter in dem Kanal versperrt die Rinne kurz vor dem Auslass. Es hält die Karpfen in dem Abfischgraben zurück, da sie sich nicht zwischen den Stäben hindurchzwängen können. Ganz im Gegenteil zu den Hechten, Barschen und Weißfischen, erläutert der Fischwirt. Diese finden ihren Weg hindurch und können so auf der anderen Seite herausgeholt werden.

„Fische werden schonend behandelt“

Mit einem Netz werden die Karpfen zunächst zusammengefasst und dann in Richtung des Auslasses gezogen. Dort wartet „an Land“ bereits ein Bassin auf sie. Mit einem Kescher holen die Männer die Fische heraus und geben sie in den großen, wassergefüllten Behälter, durch den fortlaufend Sauerstoff geleitet wird. „Wir versuchen, so schonend wie möglich zu arbeiten“, sagt Albers. Sprich: So viel Stress für die Tiere zu vermeiden wie möglich. Deswegen seien bereits tags zuvor schon die kleineren Fischarten herausgeholt worden.

Die Arbeit erfordert schon einiges an Muskelkraft, denn ein drei bis vier Jahre alter Karpfen wiegt gut und gerne 2,5 Kilogramm und mehr. In den Bassins wird der „Fang“ zu den kleineren, wenige Kilometer entfernten Hälterteichen rings um die Gebäude der hiesigen Fischwirtschaft gebracht.

Die Abfisch-Saison dauert an den Ahlhorner Teichen von Ende September bis Mitte November, erläutert der Fachmann weiter. Durchschnittlich 35 Tonnen Karpfen – je nach Besatz – werden dort insgesamt jährlich produziert. Dieses Jahr war ein gutes für die Karpfenzucht. Nicht zuletzt dank der Wärme hätten die Fische gut zugelegt. Doch nur ein Teil der Tiere, den die Fischwirte entnehmen, ist direkt für den Verzehr gedacht: „Die meisten Karpfen werden an Fischereivereine als Besatzfische verkauft“, weiß Albers. Die Abnehmer stammen vor allem aus der Region. Aber natürlich kaufen auch Nahrungsmittelbetriebe hier ihre Ware. Direkt verarbeitet, etwa als grätenfreies Filet, in Stücken oder geräuchert, bietet dann auch der hiesige Hofladen Karpfen an. Insbesondere zu Weihnachten und Silvester, aber auch zu Ostern, sei die Nachfrage hoch, so Albers weiter.

Und was ist mit dem Vorurteil, dass Karpfen mitunter recht „schlammig“ schmecken? „Das ist bei allen Süßwasserfischen so“, klärt der Fachmann auf, „Hechte und Forellen können das auch haben“. Dass die Fische „moseln“, so der Fachbegriff, habe mit der Nährstoffaufnahme und vor allem mit der Frischwasser-Versorgung zu tun. Und was hält er selbst von Karpfen? „Das ist schon ein leckerer Speisefisch – aber zur rechten Zeit. Im Sommer würde ich ihn nicht essen“, befindet Albers. Karpfen seien in der Region nur mäßig beliebt, sagt er abschließend, im Gegensatz zu Bayern etwa: Da sei er ein „Traditionsfisch“ und wird in vielen Varianten angeboten und gerne gegessen.

Größter Beliebtheit erfreut sich die Wanderung zum Abfischen, die die Gästeführerin Christa Thöle eigens an diesem Morgen angeboten hat. „Die 30 Plätze waren im Vorfeld sofort weg“, sagt sie lächelnd, „ich hätte noch eine zweite Gruppe füllen können“. An dem vereinbarten Treffpunkt hätten sogar Interessierte auf sie gewartet, die sich nicht angemeldet haben. Vor allem für die Kinder ist das Abfischen eine große Schau, staunend verfolgen sie die Arbeit der Fischwirte.

Und wer Gummistiefel trägt, kann sich sogar ganz nahe heranwagen. J fra