Theaterstück „The School of Emotions“ am Blockhaus Ahlhorn

Von: Gero Franitza

Sie organisieren die Aufführung: Giacomo Cosentino, Giuseppe Di Bello und Alma Di Bello (von links). © Privat

Der renommierte italienische Theaterdirektor Giuseppe Di Bello arbeitet gemeinsam mit seiner Tochter an einer Aufführung am Blockhaus Ahlhorn. Am Donnerstag wird das Stück präsentiert.

Ahlhorn – Der erfolgreiche, renommierte Theaterdirektor und italienische Dramatiker Giuseppe Di Bello hat weit mehr als 100 Stücke geschrieben und inszeniert. Ein Weiteres entsteht in diesen Tagen im Blockhaus Ahlhorn. Gemeinsam mit seiner Tochter Alma und mit Giacomo Cosentino – beide arbeiten seit einigen Monaten in der Jugendeinrichtung und haben dort bereits ein eigenes Stück inszeniert (wir berichteten) – arbeitet er zusammen mit elf Schauspielern im Alter von 18 bis 29 Jahren. Die Teilnehmer stammen aus Italien, Serbien, Rumänien und dem Iran.

Der Titel des Stücks lautet „The School of Emotions“ – und Emotionen sind auch ein Kernthema in den Arbeiten Di Bellos. Das Ergebnis ihrer rund zweiwöchigen Arbeit präsentiert die Gruppe am Donnerstag, 31. August, ab 19 Uhr im Blockhaus. Der Eintritt ist frei.

Alma Di Bello war auf die Idee gekommen, ihren Vater in einem Projekt mit einzubeziehen. Giuseppe Di Bello sagte zu, weil er Zeit mit seiner Tochter verbringen wollte und die Idee mochte, an einem anderen Ort zu arbeiten, wie beide im Gespräch mit unserer Zeitung berichten.

Er spreche in seinen Werken gerne „heiße Themen an“, sagt der Regisseur. Gefühle, wie er immer wieder betont, seien nicht nur das Herzstück dieses Projektes, sondern auch das Wichtigste im Theater. Inszenierungen brächten die Chance mit sich, diese nach außen zu befördern und sichtbar zu machen.

Bei der Arbeit: Die elf Schauspieler proben einen Tanz. © Franitza

Themen wie Emotionen oder Sexualität angehen

Das Theater als Instrument habe die Möglichkeit, Themen, die beispielsweise nicht in der Schule besprochen werden, anzugehen – aber auch Dinge, die in der Familie zu kurz kämen oder dort gar nicht erst angesprochen würden, könnten so aufgegriffen werden. „Dies ist eine Möglichkeit, nicht zu lehren, sondern neue Fragen aufzuwerfen.“ Es gebe einen Bedarf bei Jugendlichen, wichtige Themen wie Emotionen oder Sexualität anzugehen, unterstreicht er. Wenn man etwas in der Gesellschaft verbessern möchte, müsse man mit der Basis anfangen, meint Di Bello. Das seien in diesem Fall Kinder und Jugendliche.

Niels-Christian Heins, Geschäftsführer des Blockhauses, schätzt es sehr, einen international bekannten Autor im Blockhaus zu Gast zu haben. Er freue sich immer wieder über neue Projekte dieser Art und vor allem über Internationalität, die dadurch auf dem Gelände entstehe, so Heins. „Als ich hier angefangen habe, hätte ich niemals damit gerechnet, so etwas zu erleben.“

„Der Plan entwickelt sich währenddessen“

Was erwartet die Zuschauer? Die Emotionen, die die jungen Schauspieler vermitteln, sollen für jeden spürbar sein, umschreibt der Italiener. Es sei wichtig, diese zu zeigen und sie zum Gegenstand zu machen. Die Aufführung biete schlaglichtartige Einblicke in einzelnen Szenen. Dies sei etwa mit dem Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski vergleichbar. „Einige Dinge, an denen wir gearbeitet haben, werden wir zeigen.“ Die Schauspieler proben und Di Bello erschaffe dann daraus etwas, erklärt er. „Hier habe ich keinen Plan. Der Plan entwickelt sich währenddessen.“ Die elf Schauspieler verstünden sich auch ohne Worte, erzählt Cosentino „Um Emotionen zu kommunizieren, ist nicht immer Sprache notwendig. Wenn das gelingt, passiert Theater“, ergänzt Di Bello. In der Aufführung solle aber trotzdem gesprochen werden, und zwar in den verschiedenen Muttersprachen der Schauspieler. „Nichts hiervon ist erzwungen oder unnatürlich“, betont der Dramatiker. Das Miteinander der Darsteller sei nicht künstlich, sondern natürlich.

Jugendgruppen, die sich derzeit im Blockhaus aufhalten und die Proben miterlebt haben, seien in den Bann gezogen worden, erzählt Alma Di Bello. „Die Kinder waren fasziniert.“ Öfter sollten Kinder in einen solchen Austausch von Kultur kommen, ist sie der Meinung.

Obwohl er so gut wie 365 Tage im Jahr für das Theater arbeitet, ist der Aufenthalt und die Arbeit an den Fischteichen etwas Besonderes für ihn: Es herrsche dort eine ganz besondere Atmosphäre. „Ich war müde, aber der Austausch, die Energie des Ortes und der Menschen gibt mir neue Kraft.“ Es bedeute dem Künstler viel, etwas so Einzigartiges mitzugestalten. Vor allem ein Projekt mit seiner Tochter gemeinsam anzugehen, sei ihm wichtig. „Die zentrale Aufgabe des Regieführens sind die Menschen, die Kunst und Theater erschaffen.“ Daraus entstünden echt Erfahrungen: „Theater muss nicht echt sein, aber es muss wahr sein“, betont Giuseppe Di Bello.