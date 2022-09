Tankstellenräuber bedrohen Person mit Schusswaffe

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei sucht Zeugen eines Tankstellenüberfalls in Ahlhorn. © Polizei

Ahlhorn – Bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle in Ahlhorn: Die Täter erbeuteten Geld in bislang unbekannter Menge.

Eine Tankstelle an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn war am Sonntag gegen 21.50 Uhr das Ziel von Räubern.

Wie die Polizei berichtet, betraten zwei bislang unbekannte Täter den Verkaufsbereich der Tankstelle und forderten einen 25-jährigen Tankstellenmitarbeiter unter Vorhalt einer Schusswaffe lautstark zur Herausgabe der Kasseneinnahmen auf.

Nachdem dieser die Kasse geöffnet hatte, griff einer der beiden Täter hinein und entnahm Geld. Ein 45-jähriger Mitarbeiter stieß aus den hinteren Räumen zu der Situation, die sich im Kassenbereich abspielte und wurde selbst direkt durch den zweiten Täter mit einem Messer bedroht. Die Täter konnten mit Geld und Tabakwaren flüchten. Beide Tankstellenmitarbeiter blieben unverletzt und alarmierten sofort die Polizei.

Es sind unverzüglich Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Weitere Polizeimeldungen:

Am Sonntag kontrollierten Polizeibeamte gegen 14 Uhr an der Straße „Am Stadion“ in Delmenhorst das Auto eines 27-Jährigen aus Bremen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten fest, die darauf hindeuteten, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain.

An der Alfred-Rethel-Straße kontrollierten Beamte am Montag gegen 0.55 Uhr den Wagen eines 23-Jährigen aus Delmenhorst. Die Beamten stellten auch hier Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Beiden Fahrern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.