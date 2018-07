Traktor komplett zerstört

In Sage hat am Montag eine Scheune gebrannt.

Sage - Zu einem Scheunenbrand kam es am Montagnachmittag an der Straße „Nordholz“ in Sage. In dem 15 mal 25 Meter großen Gebäude aus Blech brannten etwa 400 Strohballen nieder, berichtet die Polizei.