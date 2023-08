Straße zwischen Huntlosen und Hengstlage wieder frei: Erster Radwegausbau mit 2,5 Metern Breite

Von: Dierk Rohdenburg

Freigabe des breiteren Radwegs sowie der grunderneuerten Straße: Sebastian Schumacher (Baufirme Strabag), Stephanie Siefken, Eva-Maria Langfermann (beide Landkreis), Christoph Alterbaum und Frank Heinemann (Straßenmeisterei Oldenburg, v.l.). © dr

Huntlosen – Die Kreisstraße 337 vom Ortsausgang in Huntlosen bis nach Hengstlage ist seit Freitag nach rund zehnwöchiger Grunderneuerung wieder für den öffentlichen Verkehr freigegeben.

Das Projekt kostet den Landkreis Oldenburg voraussichtlich 3,5 Millionen Euro zuzüglich Planungs- und Nebenkosten.

Erstmals konnte der Landkreis in diesem Rahmen auf der Strecke von 4,5 Kilometern einen 2,50 Meter breiten Radweg in Betrieb nehmen. Das entspricht der Vorgabe des Kreistages, so etwas überall dort zu realisieren, wo es möglich ist. Weitere Projekte dieser Art sind allerdings nicht in Planung, so Baudezernentin Eva-Maria Langfermann im Rahmen eines Ortstermins am Freitag. Diese Maßnahme sei möglich gewesen, weil alle Flächen neben der Kreisstraße im Besitz des Kreises sind.

Ersatzanpflanzung in Moorbek

Da auf der Strecke rund 70 Zentimeter mehr Straßenrand für den Weg asphaltiert werden mussten, plant der Landkreis eine Ersatzanpflanzung im Bereich Moorbek (Großenkneten) auf einem Gebiet längs der K 238.

Die gesamte Baumaßnahme hat rund zwei Wochen länger gedauert, als ursprünglich geplant. Das lag unter anderem an dem großen Aufwand, der betrieben werden musste, sowie an Problemen mit der Witterung.

Auf der Strecke wurde nach Angaben von Christoph Alterbaum, Leiter der Straßenmeisterei Oldenburg, sowie seinem Sachbearbeiter Frank Heinemann der Oberbelag sowie der alte Kern der Straße durchgefräst und als Schottertragschicht wiederverwendet. Darüber befinden sich zwei neue Asphaltschichten: 11.000 Tonnen Tragschicht und 4.000 Tonnen Decke. „Insgesamt haben wir 30.000 Quadratmeter Fläche planiert“, so Alterbaum zum Straßenbau. Für den Radweg seien 8.000 Quadratmeter Fläche bearbeitet worden. Auf 1.500 Tonnen Schotter kamen noch mal 1.500 Tonnen Asphalt. Wegen der Witterung seien die Markierungsarbeiten erst am Mittwoch möglich gewesen.

Landkreis will Straßen verstärkt grunderneuern

„Wir wollen verstärkt in die Grunderneuerung von Straßen gehen“, so Stephanie Siefken, Leiterin des Amtes für Bodenschutz und Abfallwirtschaft beim Landkreis Oldenburg. Dafür erhalte man zwar nur 60 Prozent Fördergelder, der Unterbau der Straße würde aber dann rund 50 Jahre halten.

Das bestätigte auch Sebastian Schumacher vom Bauunternehmen Strabag. Mit ersten fälligen Unterhaltungsmaßnahmen müsse man je nach Beanspruchung der Strecke nun nach 15 Jahren rechnen.

Für die Anlieger ist das eine gute Nachricht. Diese mussten in der Baustellenzeit einen Sicherheitsdienst passieren und nachts die Sperrbaken zur Seite stellen. „Das hat gut geklappt“, erklärte Heinemann. Es habe kaum Probleme mit den Anwohnern gegeben. Auf der anderen Seite habe es sich bewährt, eine Kontrolle vor Ort zu haben, weil doch immer wieder Autofahrer versuchen würden, die Strecke weiter zu befahren.