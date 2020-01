Stets ein offenes Ohr für alle und alles

Anastasia Warkentin ist die erste Quartiersmanagerin Ahlhorns

+ Herzlich willkommen: Die Quartiersmanagerin Anastasia Warkentin im „Zeppelin“ in Ahlhorn. Foto: Franitza

Ahlhorn – Der Ahlhorner Ortskern ist Teil des Sanierungsgebietes „Soziale Stadt“. Dieser Begriff deutet es schon an: Vor allem hier gibt es Probleme, die sich nicht allein durch bauliche Veränderungen lösen lassen. Ein früher Schritt war die Eröffnung des Quartierszentrums „Zeppelin“ an der gleichnamigen Straße in Ahlhorn im Rahmen des Städtebauförderprogrammes, das maßgeblich von Bund und Land finanziert wird. Dort hat jetzt auch Anastasia Warkentin ihren neuen Arbeitsplatz bezogen: Die 30-Jährige bekleidet seit Anfang des Jahres die Stelle der ersten Quartiersmanagerin Ahlhorns.