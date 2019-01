Spurensuche in der Heimat

Ahlhorn - Die Großmutter, die als Trümmerfrau gearbeitet hat, Verwandte, die Hunger, Arbeitslosigkeit, aber auch Abenteuerlust aus dem Land getrieben haben, oder aber die Geschichte einer kleinen Gemeinde, die einer größeren Kommune zugeschlagen wurde - 23 Schüler aus den Klassen sieben bis 13 des Ahlhorner Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums beschäftigen sich gegenwärtig intensiv mit der Geschichte ihrer Familie, ihrer Gemeinde und ihrer Region. Sie nehmen an dem dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten teil, der den Titel „So geht’s nicht weiter. Krise, Umbruch, Aufbruch“ trägt.

Julius' Urgroßonkel ist kurz nach dem zweiten Weltkrieg in die USA ausgewandert. Er war einer von drei Söhnen einer Bauernfamilie aus Wardenburg. „Der älteste Bruder hat den Hof bekommen“, berichtet der 13-Jährige, „und der Zweitälteste hat den Hof eines Onkels übernommen.“ Der Jüngste der Geschwister war leer ausgegangen, sagt der Achtklässler. Da sei die Anfrage eines Verwandten aus den Vereinigten Staaten, ob er nicht dort arbeiten möchte, gerade recht gekommen, erzählt der Schüler. Diese spannende Geschichte fasst er jetzt in einer Art von Hand illustriertem Bilderbuch zusammen. Dafür konnte er, neben Gesprächen mit seiner Familie, auf eine ungewöhnliche Quelle zurückgreifen: „Amerikanische Studenten hatten ihn früher zu seinem Leben befragt und dabei gefilmt“, berichtet er. Diese zweistündige Aufnahme habe er sich angesehen und dabei so einiges über seinen Verwandten erfahren: Etwa, dass er Helikopterpilot beim amerikanischen Militär war und im Vietnamkrieg diente. Für seinen Beitrag habe er sich Szenen aus der Lebensgeschichte vorgestellt und diese dann gezeichnet. Wegen einer solchen Situation das Heimatland zu verlassen und ohne Sprachkenntnisse in ein anderes Land zu ziehen, sei heute schwer vorstellbar, meint Julius: „Ich hätte das wohl nicht gemacht. Er war aber wohl auch ziemlich abenteuerbegeistert.“

Nach dem ersten Weltkrieg in die USA ausgewandert sind auch Verwandte der zwölfjährigen Pia. Zusammen mit ihren Freundinnen Ronja und Svea schreibt sie deren Geschichte auf. Ihre Tante habe viel dazu erzählen können, verrät sie. Im Rahmen der Recherche war sie zusammen mit ihren Großeltern unter anderem in das Auswandererhaus nach Bremerhaven gefahren. Die Vorstellung, die Heimat verlassen zu müssen sei zunächst schon komisch, sagt Ronja. Doch wenn man wüsste, dass man dort Arbeit findet und einer Hungersnot entkommt, sehe das schon anders aus.

Den letzten Teil der Historie der ehemaligen Gemeinde Huntlosen arbeiten Hede, Lara und Jonas auf - genauer gesagt die Eingemeindung in die größere, aber ärmere Kommune Großenkneten im Jahre 1933. „Die Gemeinde war relativ klein, hatte aber Geld“, weiß die 12-jährige Hede. Zunächst gab es Pläne, dass die Kommune Dötlingen zugeschlagen werden sollte, „doch die Gebiete waren durch die Hunte getrennt“, erklärt die Siebtklässlerin. Vollends fair findet sie die Zusammenlegung aus heutiger Sicht nicht: „Ich finde, Huntlosen hätte nicht unbedingt eingemeindet werden sollen.“ Da die Gemeinde über genug Geld verfügte, hätte sie alleine bleiben können.

Geleitet wird die Arbeitsgemeinschaft vom Katharina Peters. Die Lehrerin unterrichtet unter anderem Geschichte, Politik und Wirtschaft. Ideengeber und Quellenlieferant ist der Sager Lokalhistoriker Dirk Faß. „Er hat uns bestens mit Themen, und Material versorgt“, lobt die Pädagogin. Er ist an der Schule kein Unbekannter und hat dort schon mehrfach Kurse unterstützt. Die Beiträge der Schüler sind in der Form frei und werden zunächst auf Landesebene ausgewertet. Sechs Monate haben sie Zeit, Ende Februar ist Abgabe. Fünf der Landessieger werden dann als Gewinner ausgewählt. Ein Teil ihres Preises ist ein Besuch bei Bundespräsident Steinmeyer. fra