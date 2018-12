Von Spülwassersuppe und Amor als entlaufener Sau

Großenkneten - Es ist eine Hommage an die Zeitung, den Nordwesten und die Menschen, die hier leb(t)en: In seinem neuen Buch hat der Sager Historiker und Autor Dirk Faß in liebevoller Kleinarbeit mehr als 150 kleine Anekdoten aus dem 19. Jahrhundert zusammengetragen: „Kuriose Geschichten aus dem Oldenburger Land. Oder: was früher so alles in der Heimatzeitung stand“ ist der Band betitelt, der ab heute im Buchhandel erhältlich ist.

Beim Durcharbeiten alter Zeitungsbände – fast ausschließlich der Wildeshauser Zeitung – sei er immer wieder auf kleine Anekdoten von hohem Unterhaltungswert gestoßen: „Die Leute wollten wissen, was in den Dörfern los ist“, sagte Faß bei der Vorstellung seines Buches am Freitag im Großenkneter Rathaus. Als Beispiel las er spontan die heitere Begebenheit von der „Spülwassersuppe“ aus Butjadingen vor: Statt der erwarteten Hühnersuppe wurde einer Gesellschaft versehentlich gewürztes Abwaschwasser vorgesetzt – und anstandslos ausgelöffelt. Ein Gast hatte sogar noch nachgenommen.

In den kleinen Geschichten, die meist nur einige Zeilen lang sind, menschelt es immer wieder: Etwa in der über eine weggelaufene Sau aus Harpstedt, die sich später als „Liebesgott Amor“ entpuppte. Damit die kleinen Storys nichts von ihrer Eigentümlichkeit verlieren, hat Faß besonders auf die Sprache geachtet: „Ich habe möglichst den Schreibstil beibehalten, etwa die Wortwahl, oder aber Schachtelsätze“, erläuterte er. Und auch etwas anderes sei ihm wichtig gewesen: „Es soll zum Vorlesen sein.“ Denn das kenne er aus der Seniorenarbeit: „Oft sitzt man zusammen und hat nichts Passendes zum Vorlesen.“ Aufgrund ihrer Länge eigneten sich die kurzweiligen Zeitungsmeldungen dazu ganz ausgezeichnet. Besonders spannend sei beim Abfassen des Bändchens der Bezug auf die Heimat gewesen: „Geschichte ist sonst oft ganz weit weg – hier ist sie vor Ort.“ So können die Leser erfahren, was einst in der Wildeshauser Geest passierte, was die Leute bewegte, womit sie sich beschäftigten. Das lässt sich zudem aus den reproduzierten Anzeigen ablesen, die das Buch als optische Elemente auflockern.

„Die Lektorin war von seiner Arbeit ganz angetan“, lobte Verleger Florian Isensee die „Kuriosen Geschichten“. Rund 30 Bücher Faß’ hat der Oldenburger über die Jahre auf den Markt gebracht. „Was mich an ihm immer am meisten überrascht, ist seine Bandbreite als Autor: Belletristik, Chroniken, Historienbände – ich bin immer wieder erstaunt, was er zutage fördert.“ In diesem Fall ermögliche Faß den Lesern einen „unverfälschter Blick ins 19. Jahrhundert“, so Isensee. „Wir sind stolz, so einen regen Schreiber in unseren Reihen zu wissen und in unserer Gemeinde wohnen zu haben“, schloss sich Bürgermeister Thorsten Schmidtke dem Lob an.

Material für einen Fortsetzungsband hat Faß übrigens bereits zusammengetragen, berichtete der Autor abschließend. Dieser wird die Jahre 1900 bis 1950 umfassen. Die Texte dafür sind schon fertig.

Dirk Faß „Kuriose Geschichten aus dem Oldenburger Land“. Isensee Verlag Oldenburg. 90 Seiten, broschiert, zum Preis von 9,90 Euro. ISBN 978-3-7308-1506-9