Sprachkurse als Schlüssel zur Integration

Ahlhorn – „Eine lebens- und liebenswerte Gemeinde!“, das steht als neuester Eintrag im Goldenen Buch der Gemeinde Großenkneten. Darunter der Zusatz: „Mit einer vorbildlichen Struktur in der Sprachförderung.“ Hinterlassen hat diesen Eintrag am Donnerstagabend der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (CDU). Während seiner rund zweistündigen Stippvisite in Ahlhorn besuchte er die dortige neue Außenstelle der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) und später kurz das restaurierte und vor dem Verfall gerettete historische Stellwerk.

In Empfang genommen wurde Thümler an der Wildeshauser Straße 33 von Bürgermeister Thorsten Schmidtke (SPD), dem Landtagsabgeordneten Karl-Heinz Bley (CDU) und Vertretern der Ratsfraktionen und Verwaltung sowie von Andrea Naber, der Vorsitzenden der Kreisarbeitsgemeinschaft der LEB, und Regionalleiterin Karin Pieper.

Die Gemeinde Großenkneten sei mit ihren rund 16 000 Einwohnern aufgrund der vielen hier angesiedelten Firmen „recht wohlhabend“, beschrieb Bürgermeister Schmidtke die Gemeinde. „Über diesen Wohlstand können wir uns ganz viel für die Infrastruktur leisten.“ Zwar sei die Kommune ländlich geprägt, doch gebe es mit Ahlhorn auch „eher städtische“ Strukturen. 70 Prozent der 8 000 Einwohner hätten dort einen Migrationshintergrund, nicht wenige von ihnen lebten in „sozial schwachen Verhältnissen“. Ohne Ehrenamtliche und Einrichtungen wie die LEB sei die Mammutaufgabe der Integration nicht zu lösen.

Die Zahl der Unterrichtsstunden habe sich – nicht zuletzt aufgrund der hohen Anzahl an Migranten und Geflüchteten – in den vergangenen Jahren von 1 000 auf 5 000 vervielfacht, berichtete Naber. Die LEB arbeite eng mit der Gemeinde zusammen. Pieper erläuterte die einzelnen Angebote: „Intensivsprachkurse“ für höherqualifizierte Geflüchtete lohnten sich nicht mehr – die Kandidaten für diesen Unterricht seien längst in die Städte gezogen. „Richtig gut“ seien hingegen die entsprechenden Angebote für geflüchtete Frauen: „Die rennen uns die Bude ein“, beschrieb sie die Nachfrage. „Was Integration ausmacht, ist die Sprache“, bestätigte Minister Thümler. Das habe es allerdings in der ersten Generation von Zuwanderern nicht gegeben, ein „Integrationsdruck“ bestand damals nicht. In diesem Zusammenhang habe es sich heute bewährt, „den Weg über die Frauen zu gehen“. „Wenn sie etwas haben, was die Männer nicht haben – dann wollen die Männer es auch haben“, so Thümler. Das entspreche zwar nicht „unserem emanzipatorischen Bild“, sei im Endeffekt aber positiv.

Bei der anschließenden, kurzen Fragerunde bemängelte Imke Haake, Vorsitzende der FDP-Gemeinderatsfraktion, den Wegfall der 60 Stunden für Sprachförderung in den Kindergärten. Denn der Unterstützungsbedarf bestehe weiterhin: „Das werden wir in der Sekundarstufe I merken.“ Diese Zuschüsse gebe es nur noch für wenige Orte im Land mit besonderem Bedarf, entgegnete Thümler. Doch solle der Bürgermeister einen Brief an die Abgeordneten und das Ministerium aufsetzen und auf diese hiesige Sondersituation hinweisen, riet der Minister. fra