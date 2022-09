Wegall der Sprachförderung in Kitas: „Das Maß ist voll“

Von: Gero Franitza

In der „Sprachwerkstatt“ der Hans-Roth-Kita Ahlhorn: Astrid Grotelüschen, Kita-Leiter Arne Koopmann, CDU-Landtagskandiat Lukas Reinken, Yasmin Kohls, Silvia Breher und Katja Leikert (v.l.) © Franitza

Ahlhorn – Arne Koopmann nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Ein Stichwort muss man dem Leiter der evangelischen Hans-Roth-Kindertagesstätte Ahlhorn, der angeschlossenen Krippe und der Kita „Am Lemsen“ in dem Ort nicht erst geben. Er ist dafür verantwortlich, dass rund 195 Kinder in Ahlhorn gut aufwachsen und einen möglichst leichten Übergang in die Schule haben.

Doch „leicht“, erläutert er seinen Gästen, war bisher schon wenig genug. Jetzt wird es alles noch einmal sehr viel schwieriger. Koopmann meint damit den Wegfall der finanziellen Unterstützung für die vorschulische Sprachförderung des Bundes (wir berichteten). Am Dienstagabend haben er und seine Kollegin Yasmin Kohls, Leiterin des katholischen Kindergartens Herz-Jesu, Besuch von der CDU bekommen: von Astrid Grotelüschen, den Bundestagsabgeordneten Silvia Breher (familienpolitische Sprecherin der Fraktion, aus Lindern) und Katja Leikert (Obfrau im Familienausschuss der Fraktion, aus Hanau) sowie dem Landtagskandidaten Lukas Reinken (Friesoythe).

Koopmann führt seine Gäste zunächst in die „Sprachwerkstatt“ der Kita. Hier bemühen sich bisher zwei Mitarbeiterinnen, den Kindern Deutsch zu vermitteln. Sollte das Programm Ende des Jahres ausgelaufen sein, könne dies alles auf den Sperrmüll, sagt Koopmann ernst.

Seit zwölf Jahren bemühen sich die Einrichtungen, die Sprachfähigkeiten der Kinder zu verbessern. Grotelüschen hatte seinerzeit – damals selbst noch im Bundestag – mit dafür gesorgt, dass Ahlhorn in das Bundesprogramm zur Sprachförderung aufgenommen wird. In einem Ort, in dem Migranten aus allen Teilen der Welt rund zwei Drittel der Bevölkerung ausmachen, ist das von zentraler Bedeutung. Zuhause sprächen die Familien eben kein gutes Deutsch, die Sprachsozialisierung über die Eltern sei „ganz schlecht“, so Koopmann: Väter sprächen die Sprache oft nur über die Arbeit, viele der Mütter „können mit Buchstaben nichts anfangen“, da käme man im Gespräch auch mit Übersetzungsprogrammen nicht weiter. „Man muss in Ahlhorn kein Deutsch mehr können, um in den einzelnen Subkulturen durchzukommen“, umreißt er die Situation.

„Alle kommen nach Ahlhorn, sagen ,Oh je‘ und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen“

Das Konzept der „alltagsintegrierten Sprachförderung“, wie es das niedersächsische Kultusministerium jetzt vorsieht, könne nicht hier nicht funktionieren. Zudem: Zwei Erzieherinnen müssten sich bislang um eine Gruppe von 25 Kindern kümmern, „das reicht eigentlich schon nicht aus“, unterstreicht er. Die Folgen für das Sprachlernen: „Die Spirale geht nach unten.“

Koopmann fordert ein, dass die besondere Situation in dem Ort entsprechend gewürdigt wird: „Alle kommen nach Ahlhorn, sagen ,Oh je‘ und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen“, berichtet er zynisch. „Am Ende werden wir genauso behandelt wie irgendein ,Sonnenschein-Kindergarten‘, wo die Mütter dann auch noch ein gesundes Frühstück machen.“ Und, da schließt er Kohls mit ein: „Wir sind es langsam leid.“ Der Ausfall der Sprachförderung im Kita-Bereich „benachteiligt die Benachteiligten noch einmal“, und das gerade dann, wenn diese versuchten, „ein Bein auf den Boden zu bekommen“. Und das werde nicht folgenlos bleiben, so der Kita-Leiter weiter. Wenn die Kinder später einmal zu den Einschulungstests müssen, werden ihre Ergebnisse entsprechend sein: In drei Jahren werde dann der Aufschrei groß sein.

Ungewisse Zukunft

Doch das sind nicht die einzigen Sorgen, die die beiden Kita-Leiter umtreiben. Denn die Mitarbeiter, die sich bislang sprachlich um die Kinder kümmern, werden weggehen – im Falle der katholischen Kita sei das bereits passiert: Anstatt einer ungewissen Zukunft entgegenzusehen, habe eine Mitarbeiterin vor den Ferien „mit Bauchschmerzen“ gekündigt, so Kohls. Sie arbeite jetzt in der gleichen Funktion in einer anderen Kommune, die die Stelle aus eigener Tasche zahlt. Die Fachfrau habe beispielsweise Konzepte ausgearbeitet, wie etwa den Kindern zusätzliche Sprachanreize gegeben werden können.

Auch Koopmann berichtet von eigenen Systematiken, die etwa in Zusammenarbeit mit der Grund- und der Oberschule ausgearbeitet worden sind: So werde etwa die Sprachentwicklung und deren Stand dokumentiert, damit die nachfolgenden Stellen gezielt ansetzen können. Selbst der Landkreis habe sich die funktionierenden, über Jahre erarbeiteten Konzepte an- und abgesehen. „Das schenke ich nicht einfach mit links weg“, so Koopmann kämpferisch.

Doch das ist immer noch nicht alles: Die Art und Weise, wie Hannover (sprich: die Landesregierung und Ministerien) mit den Kitas umgehe und – nicht zuletzt während der Corona-Phase – umgegangen ist, sei eine „Farce“ gewesen: „Freitag um 16.30 Uhr kamen Anweisungen, die am Montagmorgen umgesetzt sein mussten.“

Kritik übt er auch an der Regel, dass ein ukrainisches Flüchtlingskind pro Gruppe zusätzlich aufgenommen werden sollte. Die Konflikte, die das auslöst, hätten in Hannover offenbar niemanden interessiert: Manche Eltern hätten ihr Kind schon vor Jahren für einen Platz angemeldet, gibt er zu bedenken, kämen aber dennoch nicht zum Zuge. „Da entstehen Konflikte, die ich am Gartenzaun lösen muss“, empört er sich. „Wie kann man sowas nach unten durchreichen?“ Koopmann hat genug. Sein Urteil: „Das Ende der Fahnenstange ist erreicht.“ Er wisse schon, warum kein Vertreter der SPD seiner Einladung gefolgt sei, spöttelt er. Dabei sei es ihm letztlich ganz egal, welche Partei der Kita und den Kindern helfe, hatte er eingangs gesagt.

Bislang gute Erfolge

Die Christdemokraten hatten aufmerksam zugehört. Leikert war erstaunt, wie massiv der Ahlhorner seine Kritik vorbrachte. „Es ist gut, dass Sie so laut sind“, sagte sie. Es komme selten vor, dass Leute sagten, dass es ihnen reiche. Inhaltlich sei die Umstrukturierung der Fördergelder „Quatsch“, pflichtete sie ihm bei. „Die Gemeinde ist seit Jahren am Thema Sprachförderung dran“, informierte Grotelüschen ihre Parteifreunde. Die Kommune habe „lange und gut“ von den Bundesmitteln profitieren können. Jetzt aber sei die Kontinuität der geleisteten Arbeit in Gefahr. Es könne nicht sein, dass die Gemeinde dies nun auffangen müsse.

Als Opposition im Bund sei es jetzt Aufgabe ihrer Partei, politisch auf diesen Missstand hinzuweisen, fügte Breher an. Das neue Programm sei überraschend gekommen. Auch Verbände, die Einrichtungen „und jede Mama“ sollten sich Gehör verschaffen. „Wir verlieren Zeit und einen Menschen auf dem Weg ins Leben“, bewertete sie die Konsequenzen der Neuregelung.