„Sportlicher Erfolg ist ein Gemeinschaftsprodukt“

Ehrung für junge Faustballer der Gemeinde Großenkneten im Rathaus

+ Die Geehrten aus den Turnvereinen Huntlosen (schwarze Oberteile) und Ahlhorn freuten sich über die Anerkennung für ihre sportlichen Leistungen. - Foto: Pleuß

Großenkneten - Von Alina Pleuß. „Es ist eine gute Tradition, einmal im Jahr in unserer Gemeinde Sportlerinnen und Sportler auszuzeichnen, die in den vergangenen Monaten große Erfolge erzielt haben“, betonte Großenknetens Bürgermeister Thorsten Schmidtke im Rahmen der Sportlerehrung am Montagabend im Rathaus. Vier Faustballmannschaften konnten sich durch ihre Leistungen auszeichnen und erhielten dafür silberne oder goldene Ehrennadeln.