Spendenbereitschaft rührt die Helfer

Motorradstaffel der Johanniter begeistert vom Erfolg ihrer Spendenaktion

+ © Johanniter Dank der vielen Spenden von Privatleuten und Unternehmen ist die Ahlhorner Motorradstaffel nun in der Lage, ein inzwischen dringend benötigtes Ersatzfahrzeug anzuschaffen. © Johanniter

Ahlhorn/Landkreis – Während die Bereitschaft der Johanniter in Ahlhorn vom letzten Tag des alten Jahres noch bis zum heutigen Sonnabend damit beschäftigt ist, Corona-Schnelltest anzubieten, kann sich eine andere Gruppe des Hilfsdienstes in dem Ort über die Spendenbereitschaft der Menschen und Firmen im Landkreis Oldenburg und darüber hinaus freuen: Mit einer groß angelegten Spendenaktion hatte die Motorradstaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) aus Ahlhorn um Unterstützung beim Kauf einer neuen Maschine gebeten. Der Erfolg sei überwältigend gewesen, berichtet der Hilfsdienst: „Wir können die Anschaffung der neuen Einsatzmaschine voll durch die Spenden finanzieren, der Rest fließt in den Unterhalt der anderen Motorräder“, sagt Staffelleiter Ulrich Lobenberg. Insgesamt spendeten zahlreiche Unternehmen und Privatleute eine Gesamtsumme von circa 31300 Euro, wobei 26 000 Euro an Geldspenden und die restlichen rund 5 300 Euro als Sachspenden zusammenkamen.