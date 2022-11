Seniorenvertretung : Ehrungen bei Wurst, Käse und Kaffee auf Gut Moorbeck

Von: Leif Rullhusen

Ehrende und Geehrte (v.l.): Christiana Dölemeyer, Renate Hocke, Erika Aufermann, Heinfried Sander, Heinz Priesmeyer, Günter Budde, Hiltrud Buchholz, Jürgen Lüdtke, Günther Rohlfs, Jürgen Ohlhoff, Gabriele Otto sowie Anne Grafe-Weibrecht. © Rullhusen

Großenkneten – Zwei Mal wurde das traditionelle Weihnachtsfrühstück der Landkreis-Seniorenvertretung Opfer der Pandemie-Beschränkungen. „Wir haben uns fest vorgenommen, das nächste Mal danach im Gut Moorbeck zu treffen, wenn es dann wieder geöffnet ist“, erklärt die Vorsitzende Renate Hocke.

Nun war es so weit: Am Mittwoch setzte die Seniorenvertretung ihre Absicht in die Tat um. Die Delegierten aus den acht Gemeinden trafen sich nach zwei Jahren Unterbrechung mit Vertretern des Landkreises und Ehemaligen auf der Diele des Anwesens zu ihrem gemütlichen Beisammensein bei Brötchen, Käse, Wurst, Eiern und Marmelade. Die Teilnehmer erwartete aber nicht nur Kulinarisches. Auch einige Ehrungen standen nach der langen Pause auf dem Programm. Der Landkreis dankte den Ehemaligen mit einem Geschenk für deren Engagement in der Seniorenarbeit. Zudem wurde der langjährige Vorsitzende Heinz Priesmeyer verabschiedet. Der Hatter hatte sich von diesem Amt schon vor mehr als einem Jahr zurückgezogen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen musste die offizielle Verabschiedung bislang warten. „Er hat viele Jahre darum gekämpft, dass wir eine Seniorenvertretung im Landkreis Oldenburg bekommen“, lobte Sozialdezernent Jürgen Ohlhoff das Engagement des 78-Jährigen. Der Weg sei zwar nicht immer einfach gewesen, das Ergebnis dafür aber „sehr gut und erfolgreich“. Ohne das Engagement der Ehrenamtlichen sei vieles im Landkreis nicht möglich, lobte Ohlhoff die Anwesenden. Priesmeyer betonte, dass er gerne an seine Zeit als Vorsitzender zurückdenke. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Landrat Carsten Harings sei von Vertrauen und Hochachtung getragen worden.

Die Leiterin des Amtes für Teilhabe und Soziale Sicherung, Christiana Dölemeyer, begrüßte anschließend den neu formierten Vorstand der Seniorenvertretung. Sie wünschte dem Gremium „gutes Gelingen“ und dankte der neuen Vorsitzenden Renate Hocke dafür, dass sie diese Aufgabe übernommen habe. Ihr stehen als Stellvertreterin Anne Grafe-Weibrecht sowie als Protokollführer Jürgen Lüdtke und dessen Stellvertreter Günter Budde zur Seite. Gabriele Otto vervollständigt als ständiges Ausschussmitglied das Führungsteam. Nach einigen Wechseln im Vorstand sei die Vertretung jetzt auf einem guten Weg, berichtete Hocke am Rande des adventlichen Frühstücks. Weil jede Gemeinde im Landkreis sich bei der Seniorenarbeit und den Zielen unterscheide, hätten sich die Beteiligten jetzt auf die beiden Themenbereiche „Wohnen im Alter“ sowie „Mobilität im ländlichen Raum“ geeinigt, die sie nun gemeinsam verfolgen werden. „Jetzt muss jede Gemeinde für sich sehen, wie sie mit diesen Themen umgeht“, sagt Hocke.