Seit 165 Jahren im Familienbesitz

Haast - Von Dirk Fass. Oftmals finden traditionelle Gastronomiebetriebe keinen Nachfolger, weil die jüngere Generation fehlt oder andere Wege einschlägt. Doch auch im Schankgewerbe ist ein Wandel entstanden: Noch vor ein paar Jahren kam man aus dem Berufsleben – wie etwa Handwerker oder Bauern – direkt von der Arbeit zum Feierabendbier und Korn in den Dorfkrug. Heute bleiben die Hocker und Stühle an der Theke oft leer, da es kaum noch Frühschoppen- oder Stammtischrunden gibt. Im vergangenen Jahrzehnt hat so manche Dorfwirtschaft aufgeben müssen. Damit ging auch ein Teil des Ortscharakters verloren. Doch der seit 1928 zur Bauerschaft Sage-Haast gehörende „Haaster Krug“ (seit 2016 „Landhaus Otte“) bleibt für die Zukunft in der Hand der Familie Otte. Die jetzigen Inhaber Elisabeth und Dirk Otte können sich glücklich schätzen, dass zum 1. Januar 2020 ihre Tochter Veronica Otte (32) den Gastronomiebetrieb übernehmen wird und die dann 165-jährige Familientradition fortsetzt.

Die traditionsreiche Geschichte des „Haaster Kruges“ beginnt 1855 mit der Errichtung des Haupthauses an der heutigen Garreler Straße. 1922 erwarb Wilhelm Otte von der Erbengemeinschaft Eilers das Fachwerkhaus mit den Ländereien und der dazugehörigen Landwirtschaft. Er hatte in erster Ehe, seine Frau starb 1930, zwei Söhne und eine Tochter. Am 24. April 1936 heiratete Otte ein zweites Mal: Ehefrau Paula brachte Sohn Heinrich zur Welt. Dieser absolvierte von 1954 bis 1957 eine Lehre als Textilkaufmann in Wildeshausen. Nach der Bundeswehrzeit arbeitete er von 1959 bis 1961 wieder in Wildeshausen und wollte dann aber zu „Peek und Cloppenburg“ nach Frankfurt wechseln, um im Einzelhandel Karriere zu machen. Doch dann verstarb Wilhelm Ottes Sohn aus erster Ehe, Friedel, am 6. Mai 1961 an einer Krankheit. Ein schwerer Schlag für den Hinterbliebenen, sollte Friedel doch das Erbe annehmen und den „Krug“ weiterführen. Wilhelm Otte stellte nun seinen Sohn Heinrich aus zweiter Ehe vor die Entscheidung: „Heinrich, du musst das übernehmen!“ Dessen Karriere als Einzelhandelskaufmann wurde somit beendet. Von nun an war er Gastwirt, Lebensmittelhändler und Landwirt.

Zum weiteren Betriebszweig gehörte auch ein sogenannter Höckerwagen. Schon viele Jahre vorher versorgten Angestellte von Wilhelm Otte – zunächst mit Pferd und Wagen und später mit einem Transportfahrzeug – die ländliche Umgebung mit Lebensmitteln und anderen hausgebräuchlichen Gegenständen. Zuletzt war es ein VW Modell „T1“, der als Verkaufswagen Lebensmittel zu entfernten Höfen brachte, zu einer Zeit, als es noch keine festen Straßen gab und man hin und wieder auch mal bei Eis und Schnee oder in matschigen Wegen stecken blieb.

Für Heinrich und Frau Anke war es jedoch nicht unbedingt der Wunsch, Wirtsleute zu werden. Doch kaum nach der Hochzeit brachten sie durch ihren Fleiß den „Haaster Krug“ richtig in Schwung und erkannten sofort die Zeichen der Zeit: Der Lebensmittelladen wurde zu einem der ersten Selbstbedienungsläden in der Region umgebaut. 1970 erfolgte die Eröffnung einer damals hochmodernen vollautomatischen Bundeskegelbahn. Der „Haaster Krug“ wurde laufend ausgebaut und modernisiert. Wie „Heini“ Otte später sagte: „Wir hatten in den ganzen Jahren kein Jahr ohne Handwerker.“ Während er hinter dem Tresen stand, führte Anke Otte im Hintergrund Regie in der Küche. Heinrich Otte, den man auch den Namen „Heini“ oder „Höcker“ gab, sagte: „Wir hatten von Anfang an immer Top-Personal, auf das wir uns verlassen konnten.“

Das honorierte auch eine ganze Reihe von Vereinen, die in den Abenden während der Wochen zum Kegeln oder zu Übungsabenden das Lokal füllten. Dazu kamen Hochzeitsgesellschaften und Familienfeiern mit bis zu 300 Gästen, dazu viele Feten, etwa mit die „Disco International“. 2003 zogen sich Heinrich und Anke aus dem Geschäft zurück und Sohn Dirk mit Ehefrau Elisabeth übernahmen den Gaststättenbetrieb, während Sohn Jens als Koch für die Küche verantwortlich zeichnete und 2015 den Hotelbetrieb übernahm.