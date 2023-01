Diese Nachbarsleute führen genau Protokoll

Von: Dirk Faß

Die Mitglieder des Clubs „Naberslü“ aus Saage-Haast setzen seit 101 Jahren und in vierter Generation die Tradition ihres Dorfes fort. © Faß

Sage-Haast – Seit nun 101 Jahren gibt es in der Gemeinde Großenkneten einen Club, der auf den ersten Blick nur dem Spaß an der Freunde dient: Am 1. Januar 1921 wurde der Haaster „Club Naberslü“ (Nachbarsleute) im „Haaster Krug“ ins Leben gerufen – und dies nicht aus irgendeiner Laune heraus, sondern in dem Bestreben, eine gute Nachbarschaft zu pflegen und die Gemeinschaft zu festigen. Ein Ansinnen, dem die Einwohner der Orte auch heute noch nachgehen.

In dem alten umfangreichen Protokollbuch heißt es vom Tage der Gründung an: Ziel dieses Clubs soll sein, „alle Nachbarn zu einem gemütlichen Tag zu vereinigen und im Anschluss hieran einen Rundgang mit dem Besuch aller Nachbarn zu machen“. Dies soll alljährlich am ersten Tage im Jahr beibehalten werden und den jüngeren Generationen Anlass geben, „treue und edle Nachbarschaft“ zu pflegen.

Weiter wurde im Protokollbuch vermerkt, dass man bei irgendwelchen Festlichkeiten nicht in Erscheinung treten, wohl aber die silberne Hochzeit der Mitglieder in gebührender Form wahrnehmen will. Und das hat man im Laufe der Jahrzehnte in einer netten und volkstümlichen Art getan. Auch geben die Aufzeichnungen das erste Wahlergebnis vom Gründungsjahr wieder. Hermann Eilers wurde Präsident, Friedrich Hoffmeyer zum Generalbevollmächtigten sowie Willi und Heini Pannemann als Beigeordnete bestätigt.

„Heinrich birngt die Sluckbuddel“

Der Präsident hatte an diesem Gründungstag im Nachgang der Niederschrift angeordnet, dass der gesamte „Club Naberslü“ persönlich einen Besuch abstattet (gemeint ist stets der erste Tag im Jahr) und jeder der Besuchten sich dem Marsch anzuschließen hat, andernfalls wird er mit einer „angemessenen Strafe“ belegt. Auch der Weg der verschiedenen Stationen ist genau festgelegt. Und so wurde der erste Rundgang in allen Einzelheiten beschrieben. So heißt es auf dem Hof der ersten Station: „Bei Heinrich Hollmann versammelt angekommen, Tante Mina steht am Sparherd, im Begriff eine Pfanne voll Kartoffeln zu braten. Heinrich kommt achtern ut de Döör un bringt de Sluckbuddel.“

Weitere Stationen: Georg Grotelüschen sitzt in der Stube und studiert scheinbar die neue Steuervorlage für 1921. Tante Sophie, seine bessere Hälfte, wärmt sich die Füße auf der Kicke. Und so geht es weiter zum General Hoffmeyer, von da aus zu Oma Nells bis zur Tischlerei Otte. Als man da die Häupter zählte, fehlten Heinrich Pannemann und Georg Würdemann. Sofort erlässt der Präsident neue Statuten für derartige Fälle und trifft Vorkehrungen, dass in Zukunft keine „Schäflein“ mehr in der Dunkelheit abhanden gehen können.

Strafzahlungen in Weinbrand

Am Neujahrstag 1922 ist um 16 Uhr Befehlsempfang. Der Rundgang klappte insofern besser, als nun die Ehefrauen aller Nachbarn auf den Besuch vorbereitet waren. Es ging diesmal nicht so „trocken“ zu. Die Frauen mussten „Urlaubsscheine“ bis zum Wecken ausstellen. Übertretungen einzelner Statuten wurden mit gebührenpflichtigen Verwarnungen in Form von einer bis drei Flaschen Weinbrand gesühnt. Natürlich musste zwischendurch auch feste Nahrung zu sich genommen werden und so gab es damals nach alter Sitte einen „halben Höven“ – ein Stück geräucherte Schweinebacke auf Schwarzbrot.

Heute ist es schon die vierte Generation, die diesen alten Brauch weiter pflegt. So machten sich am Neujahrstag, nach zweijähriger Corona-Pause, 20 Rundgänger mit ihrem Präsidenten Nils Oltmann nach einem festen Plan auf den Weg, um an mehr als 20 Stationen einen Neujahrsgruß abzuholen.