Auto kracht gegen Betonpfosten und überschlägt sich – zwei Schwerverletzte

Von: Dierk Rohdenburg, Yannick Hanke

Teilen

In Großenkneten (Landkreis Oldenburg) kollidiert ein Auto mit einem Betonpfosten, überschlägt sich und kommt auf dem Dach zum Liegen. © imago/Symbolbild

Auf der Sager Straße in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) kommt es am Sonntag, 11. September 2022, zu einem schweren Unfall. Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt.

Großenkneten – Unschöne Nachrichten aus dem Landkreis Oldenburg: Auf der Sager Straße in Großenkneten kommt es am Sonntag, 11. September 2022, gegen 15:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Mann war zusammen mit seiner 83-jährigen Ehefrau in einem VW T-Roc in Richtung Wardenburg unterwegs, als er kurz nach Ortsausgang aus noch ungeklärter Ursache auf gerade Strecke nach links von der Fahrbahn abkommt.

Landkreis Oldenburg: Auto kollidiert mit Betonpfosten und überschlägt sich – zwei Senioren schwer verletzt

In der Folge kollidiert das Auto mit einem Betonpfosten, dann überschlägt sich der Pkw und kommt erst auf dem Dach wieder zum Liegen. Die beiden aus Oldenburg stammenden Senioren werden dabei schwer verletzt, der 84-jährige Mann muss gar mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Seine Verletzungen wurden als lebensgefährlich eingestuft.

Die Beifahrerin, seine 83-jährige Ehefrau, wird mit einem Krankenwagen in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 25.000 Euro taxiert. Auch die Freiwillige Feuerwehr wurde alarmiert, sie übernahm die Erstversorgung. Schließlich war zunächst unklar, ob die beiden Senioren durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt wurden.

Bereits am Samstag wurden die Feuerwehr aus Ahlhorn um 12.10 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne an der Straße Sandhörn gerufen. Vorm Eintreffen der Feuerwehr griff das Feuer auf einen Schuppen und das Dach einer Garage über, an der die Mülltonne stand. Ein Übergreifen auf eine benachbarte Garage konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Ursache des Brandes ist nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Niedersachsen: Autofahrer fährt „riesigen Krebs“ platt

Doch damit nicht genug der Blaulicht-Meldungen aus Niedersachsen. Am frühen Sonntagmorgen, 11. September, hat ein Autofahrer in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) einen riesigen Krebs – eine sogenannte Wollhandkrabbe – überfahren. Als die Polizisten am „Tatort“ eintrafen, war der riesige Krebs bereits seinen Verletzungen erlegen.