Kollision mit Pferd: 76-jähriger Autofahrer schwer verletzt - Tier stirbt

Großenkneten - Ein 76-jähriger Autofahrer ist in der Silvesternacht in Großenkneten mit einem Pferd kollidiert. Daraufhin verlor der Senior die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, das Pferd starb noch vor Ort.

Der 76-jährige Mann war gegen 0.50 Uhr mit seinem Mercedes auf der Wildeshauser Straße (B213) in Richtung Wildeshausen unterwegs. Als er in Höhe „Schnitgershöhe“ in Großenkneten ein anderes Auto überholte, kollidierte er mit einem Pferd, das plötzlich auf der Straße auftauchte. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

+ Dem Pferd konnte nicht mehr geholfen werden. © 261News/Andre van Elten

Durch den Zusammenstoß verlor der 76-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anfängliche Vermutungen, dass der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt wurde, bestätigen sich nicht. Der Senior wurde von Rettungskräften aus dem Auto geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Das Pferd starb noch vor Ort. Ermittlungen hinsichtlich des Pferdehalters dauern an. Die Schadenshöhe beträgt ersten Einschätzungen nach etwa 3.000 Euro.