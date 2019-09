Ein Schulhof für ganz Ahlhorn

Ahlhorn – Eine derartige Anlage, da waren sich alle Anwesenden sicher, gebe es sehr wahrscheinlich an keiner Schule im Landkreis Oldenburg – und das gelte nicht nur für die Art und den Umfang, sondern ebenso für ihre Bedeutung, die bewusst über die Grenzen des Schulgrundstückes hinaus gehen soll: Vertreter des Rats und der Verwaltung Großenkneten, der Ahlhorner Oberschule und des benachbarten Gymnasiums, sowie des Planungsbüros haben am Donnerstagnachmittag den Klettergarten auf dem gemeinsamen Pausenhof offiziell freigegeben. Das neu geschaffene Areal soll nicht nur den Schülern zur Verfügung stehen, sondern allen Einwohnern des Ortes – ganz gleich ob jungen oder alten.

Doch das sind nicht die einzigen Besonderheiten, wie Bürgermeister Thorsten Schmidtke zunächst berichtete: Nach den ersten Gesprächen mit den Schulleitern über deren Vorstellungen und der ersten Kostenschätzung des Planungsbüros sei man gelinde gesagt überrascht gewesen: „500 000 Euro – auch für uns im Rathaus war das ein echter Hammer“, gestand der Verwaltungschef ein, „das haben wir nicht so richtig einordnen können.“ Doch je mehr sich alle Beteiligten mit der Materie beschäftigten, umso klarer sei gewesen: Für „kleines Geld“ sind der Seilgarten und eine parkähnliche Fläche inklusive aller Erdarbeiten eben „nicht zu haben“. Gleichwohl habe sich der Erste Gemeinderat Klaus Bigalke darum erfolgreich bemüht, noch Einsparungen zu erreichen: Mit 300 000 Euro schlägt der erste Abschnitt nun zu Buche – 30 000 Euro mehr bei Baubeginn veranschlagt. Die Hälfte der Kosten übernimmt der Landkreis Oldenburg. Doch damit nicht genug, so Schmidtke, im kommenden Jahr stehen die beiden weiteren Bauabschnitte an, bei denen dann zusätzlich 4 000 Quadratmeter überplant werden und die bis Ende 2020 abgeschlossen ein sollten. Zusammen mit den benachbarten Sportanlagen, in die ebenfalls investiert wurde und weiterhin wird, sei so ein „Wohlfühlort“ für Ahlhorner jedes Alters entstanden – „das Beste, was wir machen konnten“, urteilte Schmidtke.

Dirk Richter, Schulleiter der Graf-von-Zeppelin-Oberschule, teilte Schmidtkes Enthusiasmus. Die – inzwischen schon „baustellenerprobten“ Schüler hätten den Seilgarten am Vormittag das erste Mal in Beschlag genommen und ausgiebig erprobt. Das sei umso wichtiger, da Bewegungsmangel und die motorische Entwicklung der Kinder mitunter ein Problem darstellten. Die Anlage mit ihrem eindeutigen „Aufforderungscharakter“ sei bestens geeignet, um „Bewegungserlebnisse“ zu schaffen und so Defizite auszugleichen. Auf etwaige Probleme mit den Sand und eine möglicherweise höhere Verletzungsgefahr werde sich seine Schule vernünftig einstellen. Bei dem Gedanken, den Pausenhof öffentlich zugänglich zu machen, hatte er zunächst allerdings „gemischte Gefühle“. Er wünsche sich jetzt viel „sozial couragierte Menschen“ die durch ein Miteinander eine soziale Kontrolle ausüben. Gleichzeitig sehe er die große Chance, dass dieser Platz zur öffentlichen Lebensqualität ganz Ahlhorns beitragen werde. Sein „Nachbar“, der Leiter des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums, Wolfgang Reich-Kornett, lobte die hohen Investitionen, durch die das Gelände immer mehr einen „Campuscharakter“ erhalte und die auch zur Sicherung des Schulstandortes betrügen. Durch die anstehenden Bauabschnitte werde das Gelände noch um Sportmöglichkeiten erweitert und durch die Schaffung von kleinen Rückzugsräumen bereichert. Doch teile er den Optimismus seiner Vorredner nur bedingt, befürchte er doch, dass es zu Beschädigungen kommen werde. Daher begrüße er Gedanken, hier etwa eine Videoüberwachung einzurichten, unterstrich Reich-Kornett. Diese Überlegungen gebe es tatsächlich bereits, sagte Klaus Bigalke später. Für die weiteren Bauabschnitte seien rund 260 000 Euro veranschlagt. fra