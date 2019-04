Bis zum Schluss mit vereinten Kräften

Großenkneten – Ebenso stimmungsvoll, wie der Frühlingsmarkt in Großenkneten begonnen hat, so ist er am Montagabend im Festzelt auch zu Ende gegangen: Mit einer Runde Freibier und natürlich beim Tauziehen, bei dem jeweils Viererteams ihre Kräfte gemessen haben. Ausreichend gestärkt hatten sich die Gäste vorher beim dritten Haxenessen dieser Art – 93 Gäste hatte der Marktausschuss zu Beginn der Abschlussveranstaltung bewirtet.

Der von vielen heiß ersehnte Bieranstich erfolgte zu einer bemerkenswert „krummen“ Uhrzeit: Genau um 19.19 Uhr. Und diese geht ebenfalls auf eine Tradition zurück: „Früher gab es das Freibier immer um 17.17 Uhr“, erläuterte der Vorsitzende des Marktausschusses, Andreas Turkowski. Viele Kneter seien damals gleich nach Feierabend – noch in der Arbeitskleidung – ins Festzelt gekommen, um noch etwas abzubekommen. Im Lauf der Jahre hat sich der Anstich etwas weiter nach „hinten“ verschoben, der Zeitpunkt blieb immer noch genauso „ungerade“ wie zuvor. Die ersten beiden Fässer hatten die Firmen Bunjes Landmaschinen aus Littel und Opel Schütte aus Ahlhorn spendiert. Dermaßen gestärkt, kam dann natürlich das Tauziehen gerade recht: zunächst zehn Mannschaften, drei Frauen- und sieben Männerteams, hatten sich für die Gaudi in dem gut gefüllten Festzelt angemeldet. Die drei erfolgreichsten Gruppen durften neben Ruhm und Ehre Pokale und Gutscheine für die örtliche Gastronomie mit nach Hause nehmen.

Lange ausruhen können sich die Mitglieder des Marktausschusses allerdings nicht: „Nach dem Markt ist vor dem Markt“, lautet ihr Motto. Und so werden sich die Ehrenamtlichen in wenigen Tagen bereits wieder an die Planung des Spektakels im kommenden Jahr machen. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat. Ein Herbstmarkt, den es traditionell bis vor einigen Jahren auch noch gab, existiert allerdings nicht mehr – er war seinerzeit mangels Zulauf eingestellt worden. Dass der Ausschuss buchstäblich „Spaß an der Freud“ hat, stellte in diesem Jahr Roland „Fieten“ Moysich unter Beweis: Er ist seit 25 Jahren Mitglied des Planungskomitees und war dafür von seinen Ausschuss-Kollegen entsprechend ausgezeichnet worden.

Weit mehr als tausend Besucher haben in den vier Tagen viel Unterhaltung genießen können: von der Schlagerparty mit Sängerin „Corinna“, über den „Trecker-Treff“ oder den musikalischen Seniorennachmittag am Sonntag. Heimatforscher Dirk Faß hatte in alten Chroniken die Anfänge des Spektakels recherchiert: Der Rat der Gemeinde hatte am 18. März 1888 beschlossen, dass „ein großer Nutzen für die Gemeinde zu erwarten sei“, wenn zwei Märkte im Jahr abgehalten würden. Der erste Kneter Frühlingsmarkt war – vor nahezu genau 131 Jahren – am 15. April 1888, eröffnet worden. fra