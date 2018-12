Putenstall in Flammen: 4000 Tiere sterben

Update: Stall einsturzgefährdet

+ © Franitza Die rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten ein komplettes Abbrennen des Stalls. © Franitza

Großenkneten - Ein Putenstall in Halenhorst (Gemeinde Großenkneten) ist am Mittwochvormittag aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Bei dem Feuer sind 4000 Puten gestorben.