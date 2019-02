Prioritäten contra „Wahlgeschenke“

Großenkneten - Marode Straße, unzureichende Beleuchtung, unsichere Radwege oder Lärm durch Straßenverkehr. Der Infrastrukturausschuss der Gemeinde Großenkneten hat sich während seiner Sitzung am Donnerstagabend mit einer Reihe zentraler Fragen beschäftigt.

Für buchstäblich erfahrbare Verbesserungen soll vor allem das neue Erhaltungsmanagement für Gemeindestraßen sorgen. In einer umfangreichen Untersuchung hatte das Ingenieurbüro Hirsch aus Oldenburg im Auftrag der Verwaltung die 327 Kilometer an Straßen und Wegen im kommunalen Besitz aufgenommen, begutachtet und bewertet - und daraus eine Prioritätenliste erstellt, gestaffelt nach Handlungsbedarf. Die Analyse habe nicht nur eine rein praktische Komponente, sondern auch eine politische, erläuterte Bürgermeister Thorsten Schmidtke (SPD) eingangs des Tagesordnungspunktes: Die daraus erstellte Rangliste sei „nicht subjektiv eingefärbt“, so der Verwaltungschef. Es sei Wille der Parteien, dass dies jetzt auch so abgearbeitet werde. Man wolle nicht wieder in die Situation kommen, dass die Sanierung bestimmter Wege vor Wahlen „als Geschenk“ propagiert werde - so wie es leider schon einmal geschehen sei.

Für die Bewertung hatte das Fachbüro verschiedene Faktoren herangezogen - etwa die Funktion (beispielsweise Gemeindestraße, Radweg, Fußweg), Zahl der Anlieger und natürlich den Zustand (unter anderem Risse, Schlaglöcher, Kantenabbrüche) und daraus eine abschließende Bewertung errechnet. Je nach kalkuliertem Wert erhielten die Strecken Einstufungen von grün (guter Zustand) bis rot (hoher Handlungsbedarf). Rund 50 Abschnitte fallen in die dringliche Kategorie. Drei Sanierungsmaßnahmen stehen bereits im neuen Haushaltsjahr an: ein 200 Meter langes Teilstück an der G 213 (Höhe Einmündung Zeppelinstraße), der „Bahnhofsweg“ in Großenkneten auf einer Länge von 250 Metern sowie 50 Meter des Verbindungswegs Eichendorffstraße/Lessingstraße in Ahlhorn. Die Kosten werden insgesamt auf 260 000 Euro geschätzt, 300 000 Euro sind bereits im Haushalt eingestellt.

Wünsche sollen nun zurückstehen

Dass es mit der Einhaltung der Reihenfolge nicht ganz einfach ist, musste der Verwaltungschef im weiteren Verlauf der Sitzung erfahren. Heike Frommhold (SPD) brachte ein ums andere Mal den Radweg entlang der Cloppenburger Straße zwischen dem Ortsausgang Ahlhorn und der Autobahnpolizei ins Gespräch. Dieser sei sehr wichtig und werde stark frequentiert, sei allerdings in einem ganz schlechten Zustand. Die notwendige Sanierung „kann nicht geschoben werden“, mahnte sie.

Die Verwaltung widersprach ihrer Einschätzung nicht, verwies aber auf die Bedeutung der Liste: Die Politik habe sich „extra auf den Weg gemacht“ und eine unabhängige Bewertung angeschoben, entgegnete Schmidtke. „Wir sollten nicht heute schon anfangen, wild im ,roten Bereich‘ hin- und herzuspringen“, denn dann „sind wir wieder da, wo wir mal waren.“ Die Liste stelle den Ist-Zustand dar, „und dieser gehört korrigiert“.

Um die ersten zwölf Positionen im roten Bereich der Liste abzuarbeiten, müsste die Gemeinde rund eine Million Euro aufwenden. Den gesamten Bereich zu sanieren schlüge mit rund fünf Millionen Euro zu Buche. fra