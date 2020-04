Als die Post nach Ahlhorn kam

Das Ahlhorner Restaurant und Hotel „Altes Posthaus“ ist aufgrund der Coronakrise derzeit geschlossen. Zeit, um sich mit seiner Geschichte zu befassen: Für die Entwicklung des Postverkehrs im Oldenburger Land spielte es eine zentrale Rolle.

Ahlhorn – Das Posthaus Ahlhorn, gelegen am alten hanseatischen Handelsweg „Flämische Heerstraße“ von Hamburg über Bremen bis in die Niederlande, wurde von einem der frühen deutschen Postverkehre berührt: der Amsterdamer Botenpost. Dieser städtische Botenlauf wurde von den Hamburger Börsenältesten unterhalten und verband die Hansestädte an der Nord- und Ostsee mit Amsterdam. Diese Verbindung bestand längst, bevor 1620 die Thurn und Taxische Reichspost auftrat und bevor die Grafschaft Oldenburg 1656 ein eigenes Postwesen einrichtete.

Um Anschluss an den Amsterdamer Dienst zu erhalten, ließ Graf Anton Günther in Oldenburg täglich seine Botenpost durch Soldaten, später durch Leibeigene im Frondienst, nach Wildeshausen bringen und dort abholen. 1656 entstand dann eine reguläre Botenpost von Oldenburg nach Cloppenburg – der Anfang einer geordneten staatlichen Post im Oldenburger Land.

Doch die Amsterdamer Botenpost verkehrte nur an zwei Tagen der Woche. An zwei anderen Tagen erledigte ein 1676 von der bremischen Stadtpost eingerichteter Fahrdienst den Verkehr von Bremen, Wildeshausen und Cloppenburg nach Zwolle in Holland. Gleichzeitig wurde an zwei weiteren Wochentagen ein zusätzliches Angebot von Bremen über Wildeshausen, Nordhorn nach Naarden bei Amsterdam eingerichtet. So verkehrte seit 1676 werktäglich eine Fahrpost von Bremen nach Amsterdam.

Strecke von Bremen nach Amsterdam

Als 1803 das bis dahin hannoversche Amt Wildeshausen und die münsterschen Ämter Vechta sowie Cloppenburg zum Herzogtum Oldenburg kamen, wurde das staatliche Postwesen im Oldenburger Land stark ausgebaut. Zu dieser Zeit bekam auch Ahlhorn sein Posthaus. Nahezu ein Jahrhundert lang war das Gebäude ein Pferderelais, also eine Haltestelle, im Fahrverkehr zwischen Bremen und Amsterdam sowie zwischen Oldenburg und Osnabrück. Als die Pferdepost zu Ende ging, gab es dort außer dem Posthaus lediglich fünf oder sechs strohgedeckte Gehöfte. Etwa zwei Kilometer entfernt im Osten lag die kleine Ortschaft Ahlhorn, damals noch ein verschwiegenes Heidedorf.

Diese Stille und Abgeschiedenheit nahm jedoch plötzlich und unerwartet ein Ende. 1915 kam Leben in das kleine Dorf und in das Posthaus: Ahlhorn wurde zum Luftschiffhafen. Das Posthaus, die einzige Übernachtungsmöglichkeit im Ort, musste mit dieser Entwicklung mithalten. Das Gebäude wurde deshalb aufgestockt und der Tanzsaal zu Gästezimmern umgebaut. Ahlhorn war Garnisonsort geworden und blieb es mit Unterbrechungen bis 1995. Doch das heutige Restaurant und Hotel „Altes Posthaus“, geführt von Familie Leck, hat seinen alten Charme nicht verloren.