„Pommes McSelf“ beim Biohof Bakenhus: Fritten zum Selbstausbuddeln

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Erst buddeln, dann frittieren: Kinder können während des Aktionstages selbstständig Kartoffeln ernten. © OOWV

Bakenhus – Das Familienfest „Pommes McSelf“ des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) geht in diesem Jahr am Sonntag, 4. September, wieder auf dem Biohof Bakenhus (zwischen Großenkneten und Ahlhorn) über die Bühne.

Die Besucher erwarte in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr ein abwechslungsreicher Tag mit Kartoffelsuche, Ponyreiten, Strohburg, Spielen, Quizaufgaben und vielem mehr, heißt es in der Ankündigung. „Natürlich dürfen auch köstliche Leckereien zur Stärkung nicht fehlen – genauso wie Informationen rund ums Wasser und um den Ressourcenschutz“, heißt es in der Pressemitteilung des OOWV.

Die Organisatoren freuten sich sehr, dass die Freiluft-Veranstaltung wieder als richtiges Hoffest ausgerichtet werden können, nachdem ihnen die Pandemie in den vergangenen beiden Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte. Einige bisher beliebte Programmpunkte können in diesem Jahr erstmals wieder angeboten werden, heißt es weiter. „In den vergangenen Jahren konnten die Kartoffeln aus Gründen des Infektionsschutzes nicht direkt vor Ort in Pommes frites verwandelt und genossen werden. Wir sind glücklich, dass es in diesem Jahr wieder möglich ist, da vor allem die Kinder viel Freude daran haben“, sagt Annette Groth, Leiterin der Abteilung Umweltbildung beim OOWV.

Der Eintritt zu dem Aktionstag ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kostenlose Parkplätze stehen den Tag über auf einer Weide am Biohof Bakenhus, Bakenhuser Esch 8, zur Verfügung.

Info: Das Trinkwasser für mehr als eine Million Menschen im Versorgungsgebiet des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes stammt ausschließlich aus Grundwasser.

1995 übernahm der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) den Hof. Die Idee: Mit einer Umstellung auf strikt ökologische Bewirtschaftung erproben, welche Auswirkungen ökologische Bewirtschaftungsarten für das oberflächennahe Grundwasser, insbesondere in Bezug auf Nitratwerte ergeben. So entstand der Biohof Bakenhus.