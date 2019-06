Spricht Clown Kinder an?

+ Clowns, die Kinder ansprechen? Der Polizei ist derzeit nichts bekannt. Zeugen sollten sich melden. Foto: dpa

Huntlosen – Berichten in sozialen Netzwerken zufolge soll in der vergangenen Woche in Huntlosen eine als Clown verkleidete Person aus einem hellen Auto heraus Kinder angesprochen haben.