Auto brennt auf A29 aus: Autobahn mehrere Stunden voll gesperrt

Von: Marcel Prigge

Ein Auto ist unvermittelt auf der A29 im Landkreis Oldenburg ausgebrannt. Die Fahrbahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Großenkneten – Nachdem am Freitagnachmittag, 21. April 2023, auf der A29 im Bereich der Gemeinde Großenkreten ein Fahrzeug in Flammen stand, informiert die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch am Samstag über die Umstände des Feuers.

Wie die Beamten mitteilen, ist es gegen 15:20 Uhr am Freitag auf der A29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten im Landkreis Oldenburg aufgrund eines Fahrzeugbrandes zu einer mehrstündigen Vollsperrung der Autobahn A29 gekommen. Einem 27-Jährigem aus Molbergen gelang es gerade noch, sein Auto nach einem technischen Defekt auf dem Seitenstreifen zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide im Bereich der Gemeinde Großenkneten abzustellen.

Ein Auto ist am Freitagnachmittag auf der A29 im Bereich Großenkneten ausgebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro. © Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Nachdem er ausgestiegen war, stellte er ausgehend vom Motorraum bereits dunklen Rauch sowie Feuer fest, das innerhalb kürzester Zeit auf den gesamten Wagen sowie die angrenzende Grünfläche und Bäume übergriff, heißt es von den Beamten weiter. Den alarmierten Kräften der freiwilligen Feuerwehr Sage gelang es, den Brand zu löschen.

Schaden von etwa 5000 Euro: Autobahn in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide gesperrt

Da aus dem Auto noch Benzin und Öl ausgetreten waren, wurden zunächst durch die Feuerwehr Sperren errichtet. Eine Spezialfirma musste anschließend die Fahrbahn aufwendig reinigen und das Gemisch entsorgen. Für die Löscharbeiten sowie die anschließende Reinigung der Fahrbahn war die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide bis etwa 19:20 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf von den Beamten auf etwa 5000 Euro geschätzt.