Ursache unbekannt

+ © 261news/Andre van Elten Bei dem Hausbrand wurde niemand verletzt. © 261news/Andre van Elten

Großenkneten - Ein Hausbrand hat am Samstagabend einen Feuerwehr-Einsatz in Großenkneten ausgelöst. Die Flammen brachen gegen 22.40 Uhr in einer Doppelhaushälfte aus, die zur Zeit unbewohnt war.