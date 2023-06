Polizei ertappt E-Bike-Dieb auf frischer Tat

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Ahlhorn – Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn konnten am Sonntag gegen 2.30 Uhr einen Fahrraddiebstahl in Ahlhorn verhindern. Sie befuhren mit einem Zivilwagen die Cloppenburger Straße in Richtung Ortskern Ahlhorn, als sie auf einen Mann aufmerksam wurden, der sich in Höhe eines Hotels an einem auf einem Fahrradträger gesicherten E-Bike zu schaffen machte.

Als es dem Mann gelang, das E-Bike vom Fahrradträger eines Autos zu reißen, hinderten die Beamten ihn an einer Flucht. Bei dem Täter handelte es sich um einen 19-jährigen Mann mit Wohnsitz in Ahlhorn. Da er alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein Test vorgenommen, der einen Wert von 1,91 Promille ergab.