Aus der Platznot heraus geboren

Bissel/Landkreis - Von Dirk Faß. Eine bekannte Oldenburger Einrichtung hat Geburtstag: Das Schullandheim in Bissel wird Ende des Monats 70 Jahre alt. Platznot im nicht weit entfernten Oldenburg war eine der Triebfedern, die zu seiner Gründung in der Nachkriegszeit führten: Die Knabenschule Röwekamp und die Mädchenschule Heiligengeisttor in Oldenburg nahmen nach dem Zweiten Weltkrieg unter äußerst schwierigen Bedingungen den Unterricht wieder auf. Die drangvolle Enge in den Schulgebäuden, aber auch die Erholungsbedürftigkeit der Kinder, ließen den Gedanken an ein eigenes Landheim aufkommen. Der damalige Leiter der Röwekampschule, Rektor Karl Peters, begann mit großer Tatkraft, das Vorhaben zu verwirklichen.

Er hatte zunächst auch in Bissel andere Gelände – etwa eine Hütte am Sager Meer – im Auge. Doch wegen Erbstreitigkeiten der damaligen Besitzer kam er hier zu keinem Ergebnis. Peters fuhr so manches Mal mit dem Fahrrad zum damals zuständigen Finanzamt nach Vechta, um über das spätere Schullandheimgelände zu verhandeln. Bei der britischen Militärregierung fand der Gedanke, eine „camp school“ einzurichten, durchaus wohlwollende Unterstützung und sogar tatkräftige Hilfe: Am 30. August 1948 wurden die Schullandheimstiftungen Röwekamp und Heiligengeisttor als Träger und der Schullandheimverein als Fördereinrichtung gegründet. Am 26. November 1948 begannen die Verhandlungen zur Übernahme eines 32 Hektar großen Teiles des ehemaligen Feldflugplatzes in Bissel. Am 25. Januar 1949 traf auf britischen Militärfahrzeugen eine Ladung bogenförmiger Wellblechprofile („Nissenhütten“) als erstes Baumaterial ein. Am 2. Juli 1949 begann mit einem ersten Zeltlager der Schullandheimbetrieb, am 7. Juli 1949 wurde mit dem ersten Bau, das heutige Unterrichtsgebäude, begonnen.

Eltern und Schüler waren beim Aufbau unermüdlich im Einsatz. Die Stadt Oldenburg und die Schulaufsicht förderten das Vorhaben. Sach- und Geldspenden aus den unterschiedlichsten Quellen machte so manche nötige Anschaffung möglich. Drei Jahre später, im Sommer 1952, war das Schullandheim schließlich bezugsfertig. Es waren zwei Unterkunfts-, ein Wirtschafts-, ein Unterrichts- und ein Gästegebäude fertiggestellt. Viele der Baustoffe wurden aus ehemaligen Gebäuden wiederverwendet. Es wurde viel organisiert und improvisiert und manches, was beim Aufbau ehrenamtlich geschaffen wurde, ist bis heute so geblieben. Da das Schullandheim in seiner Art einzigartig ist, wurde es 1999 unter Denkmalschutz gestellt.

Das Heim besteht aus einem zentralen Wirtschaftsgebäude und zwei voneinander getrennt stehenden Unterkunftshäusern. Über die Jahre wurde vieles angeschafft und modernisiert. So kamen ein Ziegengehege und ein Backofen hinzu.

Aber auch in pädagogischer Hinsicht verschaffte sich das Heim einen besonderen Namen: Im gesamten Gelände wurde ein Natur-Erlebnispfad angelegt. Zu diesem Weg, der nicht nur von Kindern angenommen wird, gehören zum Beispiel hölzerne Klangkörper, ein Barfußgang oder ein Summstein. Das wohl Schönste für die kleinen Gäste ist sicherlich ein großes Spielplatzgelände mit Seilbahn und Wasserpumpen, bei denen sie nach Herzenslust austoben und auch richtig laut sein dürfen.

Am Sonntag, 25. August, plant die Schullandheimstiftung eine Feier vor Ort.