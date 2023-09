Pferd bricht von Weide aus und stößt mit Mercedes zusammen

+ © Symbolbild: dpa Ein ausgerissenes Pferd wurde am Sonntag bei einem Unfall verletzt. © Symbolbild: dpa

Ein Pferd ist am Sonntag, 3. September, gegen 21 Uhr von einer Weide ausgebrochen und auf eine Straße gelaufen. Dort kam es zur Kollision mit einem Auto.

Zur Unfallzeit befuhr ein 36-jähriger Mann aus der Gemeinde Großenkneten mit einem Mercedes die Landesstraße 871 in Huntlosen. Ein Pferd, das zuvor von einer Weide ausgebrochen war, kreuzte seinen Weg und lief auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Tier und dem Fahrzeug.

Durch die Kollision wurde das Pferd leicht verletzt. Der Halter erschien vor Ort und kümmerte sich um die Versorgung des Tieres. Am Auto entstand laut Polizei ein hoher Sachschaden, der aber nicht genauer beziffert wurde.

Wohnzimmer völlig verqualmt

Am Sonntag, 3. September, kam es gegen 18 Uhr zu einem Einsatz mit einer größeren Anzahl an Kräften der Feuerwehr in Großenkneten. Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße „Fladderskamp“ in Huntlosen beabsichtigten, einen Kaminofen zu entzünden.

Vermutlich aufgrund des nicht vorhandenen Temperaturunterschiedes zwischen Innen und Außen entstand kein Vakuum im Ofen, sodass der Rauch nicht abziehen konnte und sich im gesamten Wohnhaus verteilte.

Durch die Freiwilligen Feuerwehren Huntlosen und Sandhatten, die mit 48 Einsatzkräften vor Ort waren, wurde das Haus gelüftet und eine Reinigung des Ofens vorgenommen. Ein Rettungswagen aus Wildeshausen war vorsorglich vor Ort.

Betrunkener Autofahrer in Kirchseelte

Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am Sonntag, 3. September, gegen 2:30 Uhr einen alkoholisierten Autofahrer in Kirchseelte. Der 37-jährige Mann aus Lemwerder befuhr mit seinem VW den „Birkenweg“. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Dem 37-Jährigen wurde daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.