Ein Ort, um zu reden und die Trauer zu teilen

Das umgenutzte Gebäude an der Königsberger Straße in Ahlhorn.

Ahlhorn - Im Dezember hat die Johanniter Unfallhilfe (JUH) die neue Rettungswache an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn bezogen. Dadurch ist in dem alten Gebäude an der Königsberger Straße viel Raum frei geworden. Diesen Platz nutzen die Johanniter nun für ihren ambulanten Hospizdienst. Nach einer Umbauphase haben die Helfer jetzt ihr neu gestaltetes Gebäude offiziell vorgestellt.

„Wir werden in der Gemeinde Großenkneten stärker wahrgenommen“, berichtet Koordinatorin Petra Janssen beim Pressetermin. Die Nachfrage nach Sterbebegleitung und Hilfe in der Trauerphase habe sich im Laufe der Zeit immer weiter gesteigert. Das lasse sich auch an der wachsenden Zahl ehrenamtlicher Mitarbeiter ablesen: „Wir haben zur Zeit 14 Hospiz- und zwei Trauerbegleiterinnen“, berichtet sie. Eine dritte Trauerexpertin ist derzeit in Ausbildung. Teilweise werden diese Dienste sogar von den Pflegenden in den entsprechenden Einrichtungen angefragt, so Janssen.

Bislang habe der Dienst auf Räume der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde in Ahlhorn zurückgreifen müssen, berichtet sie weiter: Dies ist nun nicht mehr nötig. Gesprächsrunden und Einzelgespräche, Beratungen und das Trauercafé können nun an der Königsberger Straße erfolgen. Janssen ist während ihrer festen Sprechzeiten immer montags von 15 bis 17 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr in den neuen Räumen erreichbar.

25 000 Euro hat die JUH in den kompletten Umbau der Räume der alten Rettungswache investiert. Bei der Umgestaltung haben die Planer viel Wert auf eine helle und freundliche Gestaltung gelegt. Blickfang in einem der Räume ist ein Baum – realisiert von dem Vechtaer Künstler Thommes Nentwig. Halb plastisch, halb gemalt, fügt er sich in einer Ecke des Raumes in das neue Design ein. Zwei Besonderheiten fallen erst bei näherem Hinsehen auf. Der Baumstumpf sieht zwar lebensecht aus, ist aber aus Kunstharz geformt. Er geht in eine Wandmalerei über. Und einer der Äste besteht aus echtem Holz und ragt teilweise in den Raum hinein. Der Künstler hat ihn während eines Spaziergangs gefunden und kurzerhand in das Ensemble eingearbeitet. „Da ist noch eine gewisse Lebendigkeit mit drin“, sagt er. Der Baum soll beruhigend wirken und unter anderem den Zyklus des Lebens symbolisieren, erläutert Nentwig.

Wenn ein Leben beendet ist, setzt die Trauer ein. Das ist dann das Arbeitsfeld von Dorothee Breger aus Großenkneten. Sie begleitet Menschen, die ihren Partner, Freund oder Angehörigen verloren haben. Sie ist unter anderem in der Suchtbegleitung und Traumatherapie tätig. In einer 220-stündigen Fortbildung hat sie sich auf ihre neue Aufgabe vorbereitet. „Trauer ist keine Krankheit“, sagt sie. In Einzel- und Gruppengesprächen hilft sie, das überwältigende Gefühl zu verstehen und mit seinen Folgen umzugehen. Ein solches begleitendes Angebot sei zunehmend auch im ländlichen Raum notwendig, erklärt Breger. Denn dort lösten sich klassische, hilfegebende Strukturen wie die Familie ebenso auf, wie bereits in den Städten. J fra