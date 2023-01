OOWV rüstet auf: Mehr Power für das Wasserwerk bei Ahlhorn

+ © Schneider Die Südstation des OOWV-Wasserwerkes bei Ahlhorn steht derzeit still: Projektleiter Lutz Trittin, Anlagenleiter Stephan Fitze und Regionalleiter Stefan Fauerbach (von links) informieren über den Pumpenaustausch. Zudem müssen einige Rohre ersetzt werden. © Schneider

Um die Versorgungssicherheit auch bei größeren Wassermengen zu garantieren, tauscht der OOWV in der Südstation seines Wasserwerkes in der Gemeinde Großenkneten Leitungen und eine Pumpe aus.

Großenkneten – Wer sich in den vergangenen Tagen in den Landkreisen Oldenburg, Vechta und Cloppenburg die Hände gewaschen hat, wird es eventuell bemerkt haben. Der Hahn muss weiter geöffnet werden, denn das Wasser kommt mit weniger Druck aus der Leitung. In der Wesermarsch ist es momentan genau anders herum. Grund dafür sind die derzeitigen umfangreichen Arbeiten am leistungsstärksten Wasserwerk des Oldenburgisch Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV), das zwischen Ahlhorn und Großenkneten liegt. Dort stehen der Austausch von Leitungen sowie einer Pumpe in der Südstation auf dem Programm. Bis zum 16. Februar soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

Der verantwortliche Projektingenieur Lutz Trittin steigt zusammen mit Regionalleiter Stefan Fauerbach und Anlagenleiter Stephan Fitze die Treppen an der Nordstation ab. Zweimal links abbiegen, schon blickt das Trio auf die Südstation. Seit dem 16. Januar ist die Anlage mit ihren drei Pumpen außer Betrieb. Um die Einwohner in den Landkreisen Oldenburg, Vechta und Cloppenburg dennoch mit Wasser versorgen zu können, haben die Kollegen in Brake „Schieber“ im Rohrnetz geöffnet, „sodass Wasser aus der Nordstation nach Süden fließen kann“, erklärt Trittin. Da es in diese Richtung tendenziell bergauf gehe, das Wasser also hochgepumpt werden müsse, sei der Druck um 1,2 Bar erhöht worden. Im Norden „schießt“ nun das Wasser aus dem Hahn. Der Süden muss mit weniger Druck auskommen.

Bislang hat das Werk bei Ahlhorn den Großteil seines produzierten Trinkwassers in die nördliche Absatzregion geschickt. 2021 waren es rund 11,5 von insgesamt knapp 17 Millionen Kubikmetern. Das soll sich mit dem Neubau einer Leitung von Jever nach Diekmannshausen reduzieren. Künftig werde dort weniger Wasser aus der Gemeinde Großenkneten benötigt. Den südlichen Abnehmern stehen somit bald mehr Kapazitäten zur Verfügung. Etwa eine Million Kubikmeter könnten umgeschichtet werden, wenn die neue Leitung im Norden in Betrieb ist, so Pressesprecher Matthias Wittschieben.

Mit ihren drei Pumpen – eine mit 200, zwei mit je 132 Kilowatt Leistung – könnte die Südstation die neue Menge im Normalfall auch meistern. „Doch sollte eine Pumpe ausfallen, hätten wir keine Versorgungssicherheit mehr“, begründet Trittin den Austausch. Eine der kleinen Anlagen wird durch ein 200-Kilowatt-Exemplar ersetzt, das bis zu 750 000 Liter Wasser in der Stunde in die Leitung pumpen kann. Bei den kleinen Anlagen seien es etwa 450 000 Liter. „Im Normalbetrieb werden eine kleine und eine große Pumpe laufen“, erzählt der Projektingenieur.

Fertigstellung zum 16. Februar

Nach dem Abschalten der Südstation vor rund zehn Tagen und der Entleerung der Leitungen vom Wasser stand der Abbau der alten Pumpe an. „Zudem haben wir bereits einige Rohre wie die Zulaufleitung durch dickere ersetzt“, berichtet Trittin. Bis zum Werksausgang, also der Stelle, wo das Rohr nach draußen führt, sei das Netz innerhalb der Südstation fertig. Nun müsse noch die Anbindung im Außenbereich erfolgen, wo derzeit ebenfalls Leitungen verlegt werden.

Die neue Pumpe – laut Trittin ein Serienmodell mit auf OOWV-Wünsche abgestimmter Ausstattung – ist schon zum Teil aufgebaut. Der in Knallgrün lackierte Motor liegt allerdings noch verpackt auf dem Boden. „Die Fachfirma wird ihn nächste Woche installieren. Er muss empfindlich ausgerichtet werden“, weiß Trittin. Nach Abschluss der Arbeiten folge die Desinfektion der gesamten Anlage. „Schließlich wollen wir sauberes, unbedenkliches Wasser liefern“, so der Projektingenieur. Das Gesundheitsamt prüfe entnommene Proben. Sind diese in Ordnung, könne der Wassermeister den Daumen auf den Knopf legen und die Südstation vorsichtig hochfahren. Dies soll den Planungen nach am 16. Februar erfolgen. Dann können die Einwohner im OOWV-Gebiet wieder mit gewohntem Wasserdruck die Hände waschen.