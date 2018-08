Niedersächsischer Bauminister besucht Großenkneten

Großenkneten - Zwar steht Olaf Lies’ (SPD) Unterschrift noch nicht auf dem sehnlich erwarteten Förderbescheid, sondern „nur“ im Goldenen Buch der Gemeinde Großenkneten. Doch der Niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz hat der Kommune am Freitag die erhoffte gute Nachricht überbracht: Ahlhorn ist in das Städtebauförderprogramm aufgenommen. Der erste Baustein des 12,8 Millionen Euro schweren Maßnahmenpakets, der Programmpunkt „soziale Stadt“, ist bewilligt. 1,4 Millionen Euro fließen dafür jetzt in die Gemeindekasse.

Allerdings stand die positive Nachricht eingangs des Gesprächs noch nicht fest. Lies forderte die Information im Verlauf der Diskussion aus seinem Ministerium an. Doch war es nicht das einzige Thema, das der Minister während des rund zweieinhalbstündigen Gespräches mit Bürgermeister Thorsten Schmidtke und seinen Stellvertretern, Kämmerer Horst Looschen sowie dem Landtagsabgeordneten Axel Brammer und den Rats- und Fraktionsvorsitzenden besprochen hat. So kam unter anderem die nun genehmigte Deponie in Döhlen (wir berichteten) auf den Tisch.

Die Zusage für das Geld aus Hannover freute insbesondere Finanzchef Looschen — denn er muss seinen Haushalt für das laufende Jahr nicht mehr verändern: Die 1,4 Millionen Euro sind bereits für den Neubau eines Kindergartens in Ahlhorn verplant. Die Gemeinde stockt die Fördersumme – die sich Land und Bund teilen – um 700 000 Euro auf. Die Vergabe der Maßnahme soll nun „sehr, sehr schnell“ erfolgen, sagte Looschen.

Zuvor hatte Schmidtke dem Besucher aus Hannover noch einmal die Probleme in Ahlhorn umrissen. Vor allem die Wohnsituation in dem Ort bereite aktuell Schwierigkeiten: Insbesondere die unkontrollierte Überbelegung von Wohnungen, meist mit Arbeitsmigranten aus Osteuropa, führe zu Problemen. „Es geht nicht, dass Leute Schindluder mit Wohnraum treiben“, kommentierte der Minister entschlossen. Die Landesregierung bereite daher ein Wohnrumschutzgesetz und ein Zweckentfremdungsverbot vor. „Wir lassen gewisse Sachen dann einfach nicht zu“, sagte Lies. Manche Gebäude sind eben ausschließlich für „reales Wohnen“ gedacht. „Der Staat darf nicht nur zuschauen“, befand der Gast.

Hinzunehmen ist jedoch die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg, eine Bauschuttdeponie in Döhlen zuzulassen, so Lies. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Torsten Deye hatte das Thema angesprochen. So ganz wohl war dem Minister dabei dann aber doch nicht: „Was mich wundert, ist, dass nach dem Sandabbau doch eine Renaturierung folgen sollte.“ Die wird nun aber wegen der Deponie für 15 Jahre ausgesetzt. Das sei rechtlich zwar in Ordnung, aber „gefühlt“ eben nicht. Die Bürger erwarteten eine „verlässliche, glaubwürdige Lösung“ – das steht dem aber „gefühltermaßen“ entgegen, sinnierte der Minister.

Aber natürlich werden gerade im nördlichen Raum Deponien gesucht, räumte er ein. Und wenn der Landkreis über eine eigene Halde verfügte, müsste sich nicht ein „Dritter“ darum bewerben. Und auch eine weitere Emotion bemühte der Minister in dem Zusammenhang: Bei einem öffentlich-rechtlichen Entsorger hätte man doch eher das „Gefühl“, dass die einzulagernden Gegenstände anders kontrolliert werden, als bei einem „renditeorientierten“ privaten Unternehmen. Vorwürfe oder Unterstellungen machte er in dem Zusammenhang gleichwohl nicht. „Persönlich gibt es erhebliche Zweifel, ob das der richtige Standort ist“, legte Lies sich fest. „Aber ich vertraue in den Rechtsstaat. Es gab ein sauberes Verfahren, das nicht anzuzweifeln ist.“ Jetzt zu lamentieren, hieße, sich über vergossene Milch zu streiten. Was den Bauschutt angeht: Kreis und Kommune könnten gemeinsam festlegen, was wann und wie beprobt worden soll. Diese Auskunft habe der Landkreis der Gemeinde gegenüber schon gemacht, ergänzte Schmidtke.

fra