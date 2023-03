Ohne Sprit, ohne Führerschein – und den Drogentest wollte er mit Wasser manipulieren

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei zog einen Mann aus dem Verkehr, der wegen Benzinmangels auf der Autobahn gestrandet war. © imago/Symbolbild

Landkreis – Zu dumm, um ohne Führerschein zu fahren und nicht erwischt zu werden...

Am Donnerstag, 30. März, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 11.15 Uhr einen 26-jährigen Autofahrer aus Bad Zwischenahn, der zuvor mit seinem BMW auf der A 29 zwischen den Anschlussstellen Ahlhorn und Großenkneten aufgrund von Benzinmangel liegengeblieben war.

Der Mann durfte die Fahrt nicht fortsetzen, da er keine Fahrerlaubnis besaß und zudem mit einer hohen Wahrscheinlichkeit unter einer Drogeneinwirkung stand. Bei einem durchgeführten Drogentest versuchte der Mann das Testergebnis durch Zugabe von Wasser zu manipulieren. Der 26-Jährige musste sich im Dienstgebäude der Autobahnpolizei einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Einwirkung berauschender Mittel eingeleitet.

Kollision zwischen Auto und Sattelzug

Am Donnerstag, 30. März, gegen 22.55 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 1, in Fahrtrichtung Bremen zwischen dem Ahlhorner Dreieck und der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Bremen, ein Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Ganderkesee übersah unmittelbar vor dem Baustellenbereich beim Fahrstreifenwechsel einen überholenden Sattelzug. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge.

Die Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Am noch fahrbereiten Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

Der Kraftfahrer des Sattelzuges hatte den Unfall möglicherweise nicht bemerkt und setzte seine Fahrt fort. Das Nummernschild des Aufliegers konnte zuvor abgelesen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.