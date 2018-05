Neue Mensa unterfüttert Ganztagsangebot

Ahlhorn - Ein Schnitzel, drei kleine Kartoffelrösti, eine Portion Gemüse, Nachtisch (Obst oder Schokopudding) und ein Glas Wasser – alles für 3,50 Euro. Dieses Angebot machen die Graf-von-Zeppelin-Oberschule und das benachbarte Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium Ahlhorn ihren etwas mehr als 1 000 Schülern seit Mittwoch. Zum ersten Essen in Ahlhorn rückten auch Bürgermeister Thorsten Schmidtke und Landrat Carsten Harings an. Beide ließen es sich schmecken und lobten das „echte Schmuckstück“, das nun das Ganztagsangebot beider Schulen unterfüttert.

Statt in den Containern, die noch auf dem Schulhof stehen und deren Speisen keinen besonders guten Ruf genossen haben, können die Gymnasiasten und Oberschüler nun in der für rund 900 000 Euro von der Gemeinde Großenkneten gebauten Mensa essen. „Das ist ein Meilenstein bei der Gestaltung unseres Ganztagsangebots“, freute sich Oberschul-Rektor Dirk Richter während des offiziellen Eröffnungstermins am Mittwochmittag. Jürgen Steffens, stellvertretender Leiter des Gymnasiums, war nicht weniger zufrieden. „Nicht nur kulinarisch, auch kulturell gibt es nun mehr Möglichkeiten“, meinte er mit Blick auf die Bühne, die gegenüber der Essenausgabe errichtet wurde. Mittags haben hier gut 60 Schüler Platz, wobei sie die Tische zusammenschieben können. Die Jugendlichen sollen nicht so beengt sitzen. Für Veranstaltungen, zum Beispiel Theateraufführungen, kann der Raum offiziell bis zu 199 Personen aufnehmen. Die Brandschutzvorschriften lassen grüßen.

Die Gemeinde hat die Investitionskosten getragen, bei den Betriebsausgaben beteiligt sich der Landkreis Oldenburg anteilig – je nachdem, wie viele „seiner“ Gymnasiasten das Angebot nutzen.

Die Schüler können bis zum Vorabend um 20 Uhr entscheiden, ob und welches Menü sie am kommenden Tag in der neuen Mensa essen möchten. Abbestellungen sind noch bis 10 Uhr möglich. Bezahlt wird digital mit einem Guthabenkonto.

Bei der Gestaltung des Speiseplans mit zwei bis drei Menüs pro Tag geht es laut Richter darum, „einen schmalen Grat zwischen gesunder Ernährung und Konsumentenwillen“ zu beschreiten. Die Schüler bräuchten auch mal einen Pizza-Tag, damit sie die Mensa annehmen. Das Essen wird geliefert. Und zwar von der Firma „ti-Menü-Service Tiltscher“ aus Stuhr, die 120 Schulen versorgt – unter anderem die Wildeshauser Realschule. J bor