Gut Moorbek verkauft

Noch heißt es „Zutritt verboten“: Doch dem Vernehmen nach tut sich bald etwas auf Gut Moorbek. Was genau das sein wird, wollte der Dötlinger Architekt Stephan Damke, der mit dem Auftrag betraut ist, auf Anfrage nicht verraten. Aber die Zeit, in der das ehemals bekannte und beliebte Ausflugsziel abgesperrt leersteht, geht wohl ihrem Ende entgegen. Er stehe mit der neuen Eigentümerin im Gespräch, sagte Damke. Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich bei ihr um Lucia von Aschwege. In einigen Woche wolle sie sich an die Öffentlichkeit wenden und ihre Pläne für das Gut vorstellen. - Foto: Franitza