Missbrauch im Rausch

Wildeshausen/Großenkneten – Ein 31-jähriger Großenkneter ist wegen sexuellen Missbrauchs eines Mädchens, das halb so alt war wie er, am Mittwoch vor dem Jugendgericht des Wildeshauser Amtsgerichts verurteilt worden. Er hatte sich in der Verhandlung ohne Umschweife geständig gezeigt. Die Richterin verhängte gegen den Mann eine sechsmonatige Freiheitsstrafe, die sie zur Bewährung aussetzte. Er muss zudem 400 Euro an die Beratungsstelle Wildwasser zahlen.

Am späteren Abend des 21. September 2019 sollen sich der Angeklagte und die 15-Jährige bei einer Party in Großenkneten kennengelernt haben. Der 31-Jährige war laut eigener Aussage in Begleitung seiner Frau bei der Feier. Draußen, in Gegenwart von Freunden, seien er und das Mädchen ins Gespräch gekommen. Mehrfach seien sie in Begleitung anderer in eine dunkle Ecke gegangen, um dort zu rauchen. Auf Nachfrage der Richterin, weshalb dies nötig gewesen sei, erläuterte der Großenkneter, das Mädchen habe nicht gewollt, dass seine ebenfalls anwesenden Eltern die Zigaretten sähen. Nein, das habe ihn nicht stutzig gemacht, antwortete der Angeklagte. Er sei davon ausgegangen, dass sie 17 Jahre alt gewesen wäre.

Erst geküsst, dann an die Brust gefasst

Bei der dritten Raucherpause seien sie allein gewesen. Dann soll der 31-Jährige die Jugendliche erst geküsst und ihr dann an die Brust und in die Hose gefasst haben. Als der Staatsanwalt diese Vorwürfe vortrug, vergrub der Angeklagte sein Gesicht in den Armen und gab das Geschehen unumwunden zu. Er wolle sich nicht herausreden. „Ob ich die Signale falsch verstanden haben oder ob da der Alkohol aus mir sprach“, das wisse er nicht mehr. „Haben Sie gemerkt, dass sie das nicht wollte?“, hakt der Staatsanwalt nach. Der Gro-ßenkneter gab an, eine halbe Flasche Korn sowie Kräuterlikör hätten seine Erinnerung an den Abend deutlich getrübt. „Ich weiß es weiß Gott nicht mehr.“

Als es bekannt wurde, gab es richtig Ärger

Mit Zitaten aus der polizeilichen Vernehmung des Mädchens half die Richterin nach. Demnach soll er die 15-Jährige festgehalten, geküsst und angefasst haben. Sie habe Angst gehabt und zunächst nicht gewusst, wie sie reagieren solle. Laut Polizeiprotokoll soll die Jugendliche schließlich die Hand des Angeklagten mit Nachdruck abgewehrt haben und zurück zur Feier gelaufen sein. Dort hätte es dann Ärger wegen des Geschehenen gegeben, berichtet der 31-Jährige. Er habe versucht, die Angelegenheit mit der Familie zu regeln, allerdings erfolglos.

Er hätte als erwachsener Mann wissen müssen, wie er sich einem Mädchen gegenüber zu verhalten habe – auch in betrunkenem Zustand, sagte die Richterin. Positiv auf das Urteil wirkte sich das Geständnis des 31-Jährigen aus: Es verhinderte, dass das Opfer vor Gericht aussagen musste. kab