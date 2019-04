Ministerin besucht Biohändler in Hosüne

Barbara Otte-Kinast eröffnet am Sonntag die „Kornkraft“-Hausmesse

Hosüne – Was vor 37 Jahren mit dem Kartoffelverkauf auf einem Wochenmarkt in Bremen begann, ist heute ein mittelständisches Familienunternehmen: „Kornkraft“ aus Hosüne beliefert 500 Kunden (darunter Naturkostläden, aber auch Hofläden, Marktbeschicker) im Nordwesten und weiteren Norddeutschland. In fünf Ladengeschäften bietet das Unternehmen die Bio-Produkte direkt an (vier im Landkreis Oldenburg und eines in Bremen). Am kommenden Sonntag, 28. April, veranstaltet die Firma ihre Hausmesse – 100 Naturkosthändler aus Deutschland und Europa stellen dann den Tag über (und nur für Fachleute) ihre Produkte vor.