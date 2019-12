Die Meinung der Anwohner ist gefragt

Ahlhorn – In Ahlhorn konzentrieren sich eine ganze Reihe von Problemen der Gemeinde Großenkneten. Sie zu lösen, ist Ziel des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“: Vom Bund und dem Land Niedersachsen mit Millionenbeträgen finanziell in großem Maße gefördert, verändert sich der Ort, der in diesem Zusammenhang als Dorf mit teils städtischen Strukturen beschrieben wird, Schritt für Schritt (wir berichteten). Ganz oben auf der Liste steht unter anderem die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt.

Um konkrete Maßnahmen zu erarbeiten, hat die Gemeinde drei Planungsbüros beauftragt, Lösungen zu erarbeiten, berichtet die Gemeinde: Die Bürogemeinschaft „Forum“, die Planungsgruppe „Grün“ sowie die Stadtarchitekten „Stadtcontur“ aus Bremen sollen bis Sommer 2020 einen städtebaulichen Rahmenplan für das Sanierungsgebiet erstellen, berichtet die Gemeindeverwaltung.

Da die Fahrbahn der Wildeshauser Straße in der Ortsdurchfahrt dringend saniert werden müsse, sei dieser Teilbereich des Rahmenplanes vorgezogen worden. Im Zuge eines „Postenlaufs“ hatten die Verwaltung den An- und Einwohnern die Möglichkeit gegeben, sich an drei Standorten erste Ideen und Skizzen zum zukünftigen Erscheinungsbild der Wildeshauser Straße anzusehen und sich in die Diskussion einzubringen. „Von dieser Möglichkeit wurde zahlreich Gebrauch gemacht“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Die Ergebnisse der Begehung wurden mittlerweile von der Bürogemeinschaft ausgewertet und daraus ein Analyseplan erstellt.

„Zentrale Erkenntnisse des Postenlaufs sind, dass die neue räumliche Ortsmitte sowohl die Fläche im Kreuzungsbereich ,Am Lemsen‘/Wildeshauser Straße als auch beim Parkplatz beim Nahversorgungszentrum in Einbeziehung des dortigen Restaurants werden könnte“, nennt das Kneter Rathaus eine Erkenntnis. Zudem haben sich die Ahlhorner eine Neuordnung insbesondere des Lastwagen-Anlieferverkehrs in diesem Bereich gewünscht. Die Gestaltung der Ortsdurchfahrt an dieser Stelle sollte entweder durch eine Mittelinsel oder Fahrbahnverengung sowie einen anderen Fahrbahnbelag erfolgen.

Beim westlichen Einkaufsmarkt stand der Zustand vor dem Markt und das Verhalten mancher Kunden stark in der Kritik. Für den Knotenpunkt Wildeshauser Straße/Visbeker Straße/„Am Gaswerk“ und „Schulstraße“ erfolgte ein klares Votum für einen fünfarmigen Kreisverkehrsplatz. Den Vorschlag, die Straße „Am Gaswerk“ anstatt der Wildeshauser Straße an einen Kreisel anzubinden, lehnten die Einwohner ab.

Wiederholt forderten die Anwohner Maßnahmen zur Entschleunigung des Verkehrs. Zu ihren Vorschlägen zählten unter anderem sogenannte Schlafampeln, Aufpflasterungen als „Huckel“ oder abschnittsweiser gepflasterter Belag, Verschmälerung der Straße und Versetzen beziehungsweise ein Verschwenken der Straße.

„Ganz allgemein wurde immer wieder die mit den Sozialstrukturen verbundenen Herausforderungen respektive Problemlagen angesprochen“, so die Gemeinde. Glascontainerstandorte sowie herumliegende Abfälle beschäftige die Teilnehmer des Postenlaufs in diesem Zusammenhang außerdem. „Die Bürogemeinschaft hat den einen Analyseplan erstellt und wird Vorschläge zu Maßnahmen an der Wildeshauser Straße erarbeiten“, heißt es weiter. Diese werden zunächst in einer ratsoffenen Infoveranstaltung vorgestellt und erörtert ergänzt die Verwaltung abschließend.