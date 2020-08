Mehrere Handtuchbreiten Abstand

Handtuch an Handtuch? Fehlanzeige. So vorbildlich sieht es am Ufer des Westrittrumer Badesees am Donnerstagmittag aus.

Zweite Chance für den Badesee Westrittrum: Nachdem das Gewässer den kompletten Juli lang wegen der Nichtbeachtung der Abstandsregeln durch Gäste gesperrt war, hat die Gemeinde Großenkneten das Gelände Anfang August wieder geöffnet. Wie sieht es vor Ort aus?

Westrittrum – Dermaßen plakativ hat bislang wohl kaum jemand eine zweite Chance erhalten: Auf bauzaungroßen orangefarbenen Bannern macht die Gemeinde Großenkneten den Gästen des Badesees Westrittrum die besondere Situation deutlich. „Corona-Sonderregelungen: Die zweite Chance. Haltet Abstand!“, steht darauf. Wegen zahlreicher Verstöße gegen die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen war das beliebte Ausflugsziel Ende Juni bis Anfang August gesperrt worden.

Heidi und Helmut Zach aus Oldenburg können sich gut an den vollen Strand im Juni erinnern. Im Vergleich dazu sei es jetzt „wunderbar“, finden die gut gebräunten Senioren. Es ist 13.30 Uhr am Donnerstag, etwa 30 Grad, strahlende Sonne. Vor allem Pärchen und Familien liegen auf Handtüchern am Ufer, in vorbildlichem Abstand von mindestens zwei Metern, wie es die Sonderregelung Badesee der Gemeinde vorschreibt. „Wir hoffen wirklich, dass die jungen Leute es nicht verderben“, sagt Heidi Zach. „Bei dem Wetter nicht an den See gehen zu dürfen wäre schon bitter.“

Sie seien im Juni schon in Westrittrum gewesen und nun zum ersten Mal seit der Wiedereröffnung, erzählen Sarah Lampe und Alisa Dasenbrock aus Wildeshausen. „Man lag da wirklich wie die Sardinen in der Blechbüchse“, erinnert sich Sarah zurück. „Ich glaube, nach und nach wird es hier wieder so werden“, sagt Alisa. Die Schülerinnen sind vormittags hergekommen und wollen gegen 15 Uhr aufbrechen – denn dann werde es wirklich voll, meinen sie.

„Brechend voll ist was anderes“

Erst die Nachfrage habe ihn wieder daran denken lassen, dass das Coronavirus umgehe, sagt Holger Eilts aus Oldenburg, der seit dem Vormittag vor Ort ist und die Situation sehr angenehm findet: „Es hat sich schon gefüllt, aber brechend voll ist was anderes.“ Weniger gesprächig ist Lukas Bollhorst, Strohhut auf dem Kopf und Bier in der Hand. Der Twistringer sitzt mit fünf Freunden am Ufer und ist zufrieden: „Man muss sich halt der Situation anpassen.“

Aus Sicht der Sicherheitskräfte, die im Notfall das Hausrecht ausüben sollen, ist die Lage in Westrittrum nun gut unter Kontrolle. Seit Anfang August habe er niemanden wegschicken oder ermahnen müssen, berichtet Marvin Röper vom Sicherheitsdienst Neumann aus Oldenburg. Etwa alle Stunde drehten er und sein Kollege eine Runde um das Gewässer, um die Lage zu prüfen.

Die Gemeinde Großenkneten habe sich für einen externen Dienstleister entschieden, weil kein anderes Personal verfügbar gewesen sei, erläutert Frauke Asche, Leiterin des Ordnungsamts. Die Kommune komme für die „nicht unerheblichen Kosten“ selbst auf. Die Sicherheitskräfte würden je nach Einschätzung der aktuellen Situation eingesetzt, und zwar so lange, wie die Abstandsregeln gelten und das Wetter gut sei. „Wir freuen uns natürlich, dass wir dieses Konzept entwickeln konnten und dass der Badesee wieder geöffnet ist“, sagt Asche. Sie ist regelmäßig vor Ort, auch am Wochenende will sie nach Westrittrum fahren – und hofft, dass die Gemeinde nicht erneut über eine Schließung des Sees diskutieren muss.