Mehr Platz, mehr Sicherheit, mehr Hygiene

Ahlhorn – So wie auf den Fotos zu diesem Artikel wird der neue Ratsplatz „Engelmannsbäke“ an der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück sicherlich nicht mehr wieder zu sehen sein: Denn ab dem heutigen Mittwoch stehen dort auf rund 2,5 Hektar Fläche 50 Stellplätze für Lastwagen und zusätzlich noch Raum für größere Schwerlastfahrzeuge sowie 30 für Autos und zwei für Busse zur Verfügung. Konnten dort zuvor nur acht Sattelzüge Platz finden, vervielfacht sich damit die Kapazität. Vertreter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und der Straßenmeisterei Wildeshausen, die im Betrieb für die Anlage zuständig ist, stellten am Donnerstag das Areal vor.

„Das ist ein großer Schritt“; sagt Sebastian Manni von der Straßenbaubehörde. Und dieser sei absolut notwendig, da heute immer mehr Lastwagen auf den Straßen unterwegs seien, um die Waren und Produktionsgüter „just in time“ zu liefern. Täglich seien „ganze Lagerhallen“ unterwegs, versinnbildlicht er.

Die Folge sei eine beträchtliche Unterversorgung mit Stellplätzen entlang der A1 – nicht zuletzt in dem Abschnitt zwischen dem Dreieck Ahlhorn und dem Bremer Kreuz, für den er mit zuständig ist. Wo sechs Lastwagen Platz hatten, standen 20“ verdeutlicht Manni das Problem insbesondere während der Nachtstunden. Die Gefährlichkeit der Situation sei mit der Polizei erörtert worden.

„Wir wissen, dass es Fahrer gibt, die kostenpflichtige Autohöfe meiden“, so Manni weiter. 60 000 Fahrzeuge befahren den 50 Kilometer langen Autobahnabschnitt in beide Richtungen täglich, „knapp 30 Prozent davon sind Lastwagen“, sagen Horst Dietz, Leiter der Autobahnmeister in Wildeshausen, und Planer Uwe Springwald übereinstimmend.

Mit „Delmetal Nord“ und „Delmetal Süd“ seien bereits zwei vergleichbar große Rastplätze in Betrieb gegangen. Im Sommer werde der Platz „Engelmannsbäke Süd“ den Betrieb aufnehmen. Darüber hinaus soll noch ein (bislang namenloser) Parkplatz zwischen Groß Ippener und dem Autobahndreieck Stuhr erweitert werden. Wann die zum Gesamtkonzept gehörende Neugestaltung der Tank- und Rastanlagen Wildeshausen beginnt, könne er noch nicht sagen, so Manni weiter, derzeit laufen die dafür nötigten Genehmigungsverfahren. Eine Fertigstellung sei 2024 oder 2025 denkbar, prognostiziert er.

Drei Besonderheiten sollen insbesondere bei den Truckern die Akzeptanz der neuen Anlage erhöhen: Die Ausleuchtung mit LED-Strahlern sowie ein Lärmschutzwall, der Übernachtungen angenehmer macht. Nicht zuletzt aber die derzeit modernste WC-Anlage in der Umgebung, die über eine Selbstreinigung verfügt. Denn verschmutzte Aborte seien bislang ein Problem: „Da hat sicherlich jeder ein Bild vor Augen“, so Manni. Bei den neuen Edelstahltoiletten wird beispielsweise nach jeder Benutzung die „Brille“ automatisch eingefahren, gereinigt und desinfiziert und steht danach frisch gereinigt wieder zur Verfügung. Einmal täglich kümmere sich eine Reinigungsfirma um die Anlagen, in Spitzenzeiten – etwa den Ferien – zweimal, erläutert Dietz.

Das Abwasser wird per Pumpsystem zur Kläranlage nach Ahlhorn geleitet, das Regenwasser in eine nahe Sickergrube mit vorgeschaltetem Absetzbecken. Die Baukosten in Höhe 4,2 Millionen Euro trägt der Bund. fra