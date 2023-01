Fünf Verletzte bei Unfall auf der A 29: Strecke wieder befahrbar

Von: Dierk Rohdenburg

Auf der A 29 in Großenkneten kam es zu einer Massenkollision. © 261News

Großenkneten – Auf der A29 in der Gemeinde Großenkneten hat es am Sonntag gegen 12 Uhr einen schweren Unfall mit fünf Verletzten gegeben. Offenbar sind auch Personen schwer verletzt, weil sich Fahrzeuge überschlagen haben.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Alhorner Dreieck zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt. Während der Reinigungs- und Aufräumarbeiten war die Fahrbahn dann wieder einseitig befahrbar.

Insgesamt waren fünf Autos in den Unfall verwickelt. Es wurden fünf Personen verletzt. Die Einsatzkräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Laut Polizei hat kurz vor der Abfahrt Großenkneten ein Hagelschauer und ein Temperaturabfall kurzfristig für Blitzglätte auf der Fahrbahn gesorgt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und landete auf der Autobahn. Er hob dann aber ohne Patienten wieder ab.

Weitere Polizeimeldungen:

Am Samstag gegen 13 Uhr hat die Polizei in Delmenhorst einen total betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte über Notruf mitgeteilt, dass auf der Stedinger Landstraße ein Auto stadteinwärts unterwegs sei, der in Schlangenlinien gefahren werde. Die Geschwindigkeit variiere dabei stark, zum Teil werde auch in Schrittgeschwindigkeit gefahren.

Bei einer polizeilichen Kontrolle auf der Stedinger Straße zeigte sich der 51-jährige Fahrer aus dem Kreis Unna (Nordrhein-Westfalen) stark betrunken. Er wies eine Atemalkoholkonzentration von knapp 3 Promille auf. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Dazu wurde eine Blutprobe veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt.

Eine weitere Trunkenheitsfahrt wurde am Sonntag gegen 3.20 Uhr gemeldet. Hier war ein Autofahrer aufgefallen, der in unsicherer Fahrweise den Parkplatz eines Schnellrestaurants am Hasporter Damm ansteuerte, sich dort übergab und schließlich auf dem Fahrersitz einschlief. Der 29-Jährige aus Bremen wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,43 Promille auf. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.