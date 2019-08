Lokal, regional – nicht egal

Bakenhus – Nicht nur Autos, Maschinen und Computerbausteine werden weltweit gehandelt, auch Fleisch, Gemüse und Getreide unterliegen einem globalen Markt. Wem nicht ganz geheuer ist, was da aus dem Ausland zu uns kommt – insbesondere von außerhalb der Europäischen Union mit ihren vergleichsweise strikten Regelungen – greift auf Produkte aus der Nachbarschaft zurück: Milch und Eier von nebenan liegen im Trend.

Ein Beispiel dafür ist der Biohof Bakenhus in der Gemeinde Großenkneten. Rainer Breuer, gelernter Fleischermeister, ist seit 2001 Geschäftsführer der Anlage, die sich im Besitz des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) befindet. „Die Gesellschaft spaltet sich“, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung. Auf der einen Seite stünden die „Geiz-ist-geil“-Verbraucher, für die die Preise nicht niedrig genug sein können. Auf der anderen befinde sich eben die Klientel, die auch in dem Hofladen einkauft. „Sie wollen wissen, woher die Tiere stammen, wie sie gehalten wurden und ob es ihnen gut geht.“ Ein oftmals wahrgenommenes Missverhältnis sei nicht ohne Auswirkungen: „Nicht umsonst gibt es immer mehr Vegetarier und Veganer“, befindet der 59-Jährige. Der OOWV-Biohof liegt in einem Wasserschutzgebiet. 200 Hektar – je zur Hälfte Grünland sowie Getreide und Gemüse – geben das Futter für rund 110 Rinder und 130 Schweine her, die hier gemästet werden. Der Betrieb ist von den Anbauverbänden Demeter- und Naturland zertifiziert.

Doch hätten nicht alle Kunden zunächst den Umweltfaktor im Auge, wenn sie Fleisch auf dem Biohof kaufen, so Breuer weiter: „Es gibt auch die Genuss-Sucher.“ Denn das Fleisch, da ist er sich sicher, schmecke anders als das aus einer Massentierhaltung. In dem Zusammenhang nennt er ein Lob, das er von einem Kunden erhalten habe: „Ein älterer Herr hat einmal gesagt, das Fleisch vom Hof schmecke ,wie früher‘“ – sprich: wie aus einer Zeit, als Tiere noch in wesentlich kleineren Stallgrößen gehalten wurden.

Doch sei der der Bezug zu Lebensmitteln heute bei vielen Menschen verloren gegangen. Dass so viel davon weggeworfen werde, sei ein Beleg dafür, dass die Wertschätzung für Nahrungsmittel fehle. „Wir essen zu viel Fleisch“, befindet Breuer. Zwei bis drei Mal die Woche reiche aus. Gleichwohl: „Bio muss nicht zwingend sein“, so der Geschäftsführer weiter. Artgerechte Haltung sie allerdings „das Mindeste“. Die Bakenhus-Kundschaft sei durchaus gemischt, beschreibt Breuer die Klientel: Da seien zum einen die „Silver Ager“, kaufkräftige ältere Kunden, ebenso wie junge Familien, die für ihre Kinder einkaufen und sich vorher gut informiert haben, aber auch Gastronomen, die ihren Gästen wiederum eine bestmögliche Qualität bieten wollen. „Es gibt Kunden, die nicht nur bio wollen, sondern denen es auch um den Geschmack geht.“ Der regionale Charakter sei allen Einkäufern wichtig. Und dies gelte nicht nur für das Fleisch direkt vom Hof, sondern ebenso für die anderen Produkte anderer Produzenten, die zusätzlich angeboten werden, etwa Bio-Hühnereier aus Hahlenhorst.

Doch bei aller Rückbesinnung auf den Wert von Lebensmitteln und dem Plädoyer für maßvollen Genuss: Eine pauschale Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch lehnt Breuer ab: „Damit wird man nichts erreichen“, ist er sich sicher. Ganz im Gegenteil sogar: „Damit würde man nachhaltig wirtschaftende Betriebe bestrafen.“ So verlangten Bio-Produzenten gegenwärtig schon deutlich mehr als herkömmliche Anbieter. Kämen noch einmal zwölf Prozentpunkte auf die Mehrwertsteuer obendrauf, verändere sich das Preisgefälle negativ. „Dann kommen wir in Preisregionen, die nicht mehr vermittelbar sind“, so Breuer abschließend. Wenn es dem Gesetzgeber ernst damit sei, solle dieser eher die Vorschriften für die Haltungsbedingungen ändern. Darüber hinaus könne sich jeder Konsument informieren, Gedanken machen und nach dem eigenen Gewissen entscheiden. fra