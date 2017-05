FDP lobt Sozialarbeiter als „Goldgriff“

Ahlhorn - Die FDP Großenkneten lobt die Arbeit des Sozialarbeiters Ralf Book. Die Politiker zeigten sich am Mittwochabend von den Integrationsbemühungen der Gemeindejugendpflege beeindruckt.

Seit rund neun Monaten hat Book die mit einer halben Stelle versehene Aufgabe übernommen und seitdem hat sich einiges in Ahlhorn getan. Die Fraktionsvorsitzende Imke Haake hob die Tätigkeit der hauptamtlichen Sozial- beziehungsweise Jugendarbeiter vor allem in Hinblick auf die kreative und kompetente Betreuung insbesondere der ausländischen Jugendlichen hervor.

Allerdings machte Book auch deutlich, dass das keine leichte Aufgabe sei, da viele Kinder und Jugendliche in einer anderen Kultur lebten. Das beengte Leben in Großfamilien führe oft dazu, dass sie den Pavillon auf dem Ahlhorner Dorfplatz aufsuchten und diesen als Begegnungsstätte betrachteten. „Dort werden sogar Geburtstage von den Jugendlichen gefeiert“, erzählte der Streetworker.

Jugendliche brauchen Vorbilder

„Oft werde ich nach Nebenjobs gefragt“, sagte Book. Armut, die Lebenssituation in der Großfamilie und eine teilweise Ausgrenzung gegenüber einheimischen Jugendlichen führten oft zum Frust. „Wenn man so will, bin ich in der mobilen Jugendarbeit ein ständiger Grenzgänger. Einerseits muss ich möglichst locker auftreten und Vertrauen schaffen, andererseits muss ich auch einer Aufsichtspflicht nachkommen“, führte Book weiter aus. Die Jugendlichen bräuchten Vorbilder.

Inzwischen hat der Sozialarbeiter viele Kontakte geknüpft. Er setzt auf das Prinzip der Freiwilligkeit: „Jeder Jugendliche darf selbst entscheiden, ob und wie weit er sich in Gesprächen öffnet. Wenn er reden will, dann redet er, wenn nicht, ist das eben so.“

„Es ist ein Goldgriff, den wir mit der Schaffung dieser vom Bund geförderten Stelle zum Thema ,Leben im Viertel‘ leisten konnten, und wir müssen alles daran setzen, dass es weitergeht“, sagte Haake abschließend.

