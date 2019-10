Lkw-Unfall auf der A 29: Eine lange Nacht

Schwerer Folgeunfall: Ein Transporterfahrer krachte im Rückstau in einen Lkw und wurde eingeklemmt. Foto: dpa

Sage – Der Unfall auf der A 29 bei Sage in der Gemeinde Großenkneten, bei dem ein Laster mit einer Gefahrstoff-Ladung umgekippt war, hat den ganzen Dienstag und einen Großteil der Nacht zu Mittwoch Einsatzkräfte und Gemeindemitglieder beschäftigt. Schnell verbreitete sich die Meldung der Polizei, ein giftiger und hochentzündlicher Stoff sei bei dem Unglück ausgelaufen. Die Einsatzkräfte richteten eine Sicherheitszone ein und sperrten die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen voll. Erst nach Mitternacht gelang es ihnen, den verunglückten Laster aufzurichten und die ausgelaufene Flüssigkeit genauer zu analysieren.

Die Mitarbeiter des Abschleppunternehmens trugen während dieser Arbeit einen Atemschutz, da die Polizei nicht auf die Lkw-Ladepapiere zugreifen konnte und somit zunächst nicht klar war, ob die Flüssigkeit auf der Autobahn giftig war. Laut Mitteilung der Polizei stellte ein Angehöriger der niedersächsischen Herstellerfirma in der Nacht vor Ort fest, dass es sich bei dem Gefahrstoff um eine Untergruppe der Isocyanate handelt, die als „ungefährlicher“ gilt. Wegen dieser Klassifizierung sei auch eine Deklarierung auf der Außenseite des Lasters nicht notwendig gewesen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Auf Nachfrage unserer Zeitung erläuterte ein Sprecher der niedersächsischen Herstellerfirma, dass Isocyanate ein Grundprodukt für Schaumstoff sind. Diese spezifische Untergruppe sei „nicht toxisch und nicht brennbar“. Grundsätzlich handele es sich aber um einen gesundheitsschädlichen Stoff, der etwa Hautreizungen auslöse. Aufgrund ihrer hohen Viskosität dringen Isocyanate nur langsam in den Boden ein, erläuterte der Sprecher weiter. In Reaktion mit Wasser bilde sich ein fester Schaum, der dann abgeschöpft werden könne. Sollte der Gefahrstoff jedoch „relativ tief“ in den Boden eindringen, müsste dieser abgetragen werden.

Laut Mitteilung der Polizei transportierte der Sattelzug 80 Fässer des Stoffes, fünf davon sollen durch den Unfall beschädigt worden sein. Der ausgelaufene Gefahrstoff sei vollständig aufgefangen worden, heißt es weiter. Einiges davon sei jedoch in den Grünstreifen gelaufen. Am Mittwoch hieß es dazu von Seiten der Polizei, die zuständigen Behörden stünden zur Abstimmung weiterer Maßnahmen in Kontakt.

40 Sattelzüge sowie zahlreiche Autos hätten stundenlang im Sicherheitsbereich festgesteckt. Sie hätten nach der Bergung des verunglückten Lkw in der Nacht über die Fahrbahn in Richtung Oldenburg die Autobahn verlassen können. Die Feuerwehr habe dazu die Mittelleitplanke geöffnet.

Für die Gemeinde Großenkneten war der Dienstag ein Ausnahmetag. „Wir wurden von der Leitstelle informiert, dass es zu Evakuierungen kommen könnte“, berichtet Klaus Bigalke, erster Gemeinderat. Bürgermeister Thorsten Schmidtke und Frauke Asche, Leiterin des Ordnungsamts, seien bis in die Nacht am Unfallort gewesen und hätten engen Kontakt mit den Einsatzkräften gehalten. Die Anwohner waren am Dienstagnachmittag von den Behörden aufgerufen worden, im Umkreis von einem Kilometer Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Um die Situation der Menschen auf der gesperrten Autobahn etwas angenehmer zu gestalten, organisierte die Gemeinde zwei Toilettenwagen für die Fahrer, die dort feststeckten, sagt Bigalke. Drei Lkw-Fahrer, die erst in der Nacht den Unfallort verlassen konnten, brachte sie zudem in Hotels unter.

„Alle unsere Ortsfeuerwehren waren im Einsatz“, berichtet Bigalke weiter. Schmidtke und Asche hätten Süßigkeiten für die Helfer besorgt, die diese dankend annahmen. Die Autobahnpolizei hob nach den Abbauarbeiten der Feuerwehr gegen 6.45 Uhr die Vollsperrung der Fahrbahn Richtung Oldenburg auf. Laut Mitteilung der Polizei sollte die andere Seite erst am Mittwochabend wieder freigegeben werden. Wie genau es zu dem Unfall mit dem Sattelschlepper kam, ist weiterhin unklar. Die Polizei geht davon aus, dass ein Auto den Laster zu einem Ausweichmanöver gezwungen haben könnte und dieser daraufhin verunglückte. Ein Auto fuhr dann noch auf den Lastwagen auf, dessen 41 Jahre alter Fahrer leicht verletzt wurde.

In dem Rückstau auf der A 29 kam es zu einem weiteren Unfall: Ein 34-Jähriger prallte mit seinem Kleintransporter gegen einen Lastwagen. Der Mann wurde eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. kab