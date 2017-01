Lkw-Fahrer bei Unfall am Stauende tödlich verletzt

Ahlhorn - Tödlich verletzt wurde ein Lkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück.

Kurz vor dem Ahlhorner Dreieck fuhr der 58 Jahre alte Mann aus Eckertal, gegen 14.50 Uhr mit einem Sattelzug vermutlich ungebremst auf einen am Stauende stehenden Sattelzug eines 57-jährigen Osnabrückers auf. Das berichtet die Polizei.

Durch den Aufprall schob der Sattelzug des Osnabrückers wiederum zwei weitere Sattelzüge ineinander. Der 58-jährige Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 57 Jahre alte Osnabrücker sowie ein 59 Jahre alter Lkw-Fahrer aus Mönchen Gladbach wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der vierte Lkw-Fahrer, ein 33 Jahre alter Mann aus Polen, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Die vier total beschädigten Sattelzüge mussten abgeschleppt werden.

Geschätzt entstand nach Angaben der Polizei an den beteiligten Fahrzeugen insgesamt ein Schaden in Höhe von 245.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen wurde die A 1 ab der Anschlussstelle Wildeshausen-West voll gesperrt. Es sei damit zu rechnen, dass die Sperrung bis in die Abendstunden andauert und es aus diesem Grund zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A 1 kommen werde, so ein Polizeisprecher.

Der Stau, den der 58 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Eckertal augenscheinlich übersah, hatte sich nach einem Verkehrsunfall am Mittag gebildet. Gegen 12.45 Uhr war ein 51-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Lkw auf einen auf dem Hauptfahrstreifen der A 1 stehenden Pfeilwagen aufgefahren.

Unfall an Stauende: Lkw-Fahrer tödlich verletzt Zur Fotostrecke

Dieser sperrte zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Cloppenburg in Richtung Osnabrück die rechte Fahrbahn, weil dort Erdarbeiten im Bermenbereich durchgeführt wurden. Durch die Kollision mit dem Pfeilwagen, prallte der Lkw des 51-Jährigen gegen einen weiteren Lkw mit Anhänger, der vor dem Pfeilwagen auf dem Pannenstreifen stand und in dem ein 56-jähriger Mann saß. Bei dem Unfall zog sich der 51-Jährige schwere Verletzungen zu.

Der 56-jährige Mann aus Celle verletzte sich leicht. Bei dem Unfall entstand Schaden von Höhe von rund 40.000 Euro.